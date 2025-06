FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-COUPE-FASO

Coupe du Faso 2025 : un jackpot de 20 millions FCFA pour le vainqueur

Ouagadougou, 5 juin 2025 (AIB) – Le vainqueur de la Coupe du Faso 2025 empochera la somme de 20 millions FCFA au lieu de 10, comme les années précédentes, a annoncé jeudi à Ouagadougou, le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP), Julien Tiendrébéogo, lors de la conférence de presse d’avant-match de cette 38e édition de la compétition.

« La Fédération burkinabè de football (FBF) me charge d’annoncer que le vainqueur de la finale de la coupe du Faso recevra 20 millions de FCFA, contrairement aux 10 millions règlementaires », a annoncé Julien Tiendrébéogo qui précise que toutes les primes ont été doublées.

L’équipe classée 2e recevra 15 millions au lieu de 7,5 millions, la 3e empochera 10 millions au lieu de 5 pendant que la 4e aura 5 millions. Les 4 équipes qui sont arrivées en quart de finale recevront chacune 1 million au lieu de 500 000FCFA.

Le secrétaire exécutive de la LFP explique « cette dynamique de la FBF vise à valoriser d’avantage les compétitions nationales et surtout à encourager et stimuler les vainqueurs de compétition ».

C’est le Rahimo FC et le Sporting football club des Cascades qui sont qualifiés pour jouer la finale le dimanche 8 mai prochain au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Les représentants des deux équipes se sont livrés ce jeudi matin en conférence de presse d’avant-match et promettent que le match de la finale sera une belle rencontre aux yeux des supporteurs. Chaque équipe compte remporter le trophée et surtout le Jackpot de 20 millions de FCFA.

