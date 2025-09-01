FOOT-BFA-NAKAMBE-GARANGO-SPORT-FINALE

Coupe Aristide Bancé : Torla remporte le 1er trophée devant Fingla FC (2-0)

Garango, 31 août 2025 (AIB)-L’équipe de Torla (Garango) a remporté dimanche la première édition de la coupe Aristide Bancé, ancien international burkinabè, en battant sur le terrain de Ouarégou, celle de Fingla de Béguédo par le score 2 buts à 0, a constaté l’AIB sur place.

La finale du tournoi de foot, les 72 h de l’international Aristide Bancé a connu son apothéose ce dimanche 31 août dans le village de Ouarégou. A partir de 15 h déjà le terrain était bondé de monde, chacun ne voulant pas se faire compter l’événement. Parmi les invités, il y avait le colonel Dabré et le parrain Ziguim Hermann Yabré du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi.

Avant le coup d’envoi, le chef de canton de Ouarégou a souhaité la bienvenue au promoteur Aristide Bancé et à l’ensemble des invités qui ont honoré de leur présence à cette finale.

Les deux équipes ont mouillé le maillot sans pouvoir scorer à la première période. C’est à la reprise que l’équipe de Torla a ouvert le score et a doublé la mise quelques minutes plus tard. Malgré les multiples assauts de Fingla, le score n’a pas changé jusqu’à la fin du match.

L’équipe victorieuse a reçu un jeu de maillots, deux ballons, la médailles en or, la somme de 200 000F laissant l’équipe vice-championne, Fingla avec un jeu de maillots, un ballon, la somme de 150 000F et la médaille d’argent. L’équipe championne a manifesté sa joie sur la dizaine de kilomètre qui sépare Ouarégou à Torla.

Le promoteur Aristide Bancé s’est dit satisfait d’avoir pu organiser cette première édition et de constaté qu’il y a un engouement autour du football à l’interieur du pays. Il a informé le public que la 2e édition sera donc organisée dans 6 mois. Le parrain de cette première édition Zinguim Hermann Yabré a remercié le promoteur pour cette initiative et l’a encouragé à pérenniser cette compétition.

Débuté le 29 août, la compétition a regroupé 16 équipes de la localité.

Agence d’information du Burkina

yb/as/bz