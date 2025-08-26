BURKINA-CHINE-NANDO-SANTE-COOPERATION-VISITE

Coopération : l’Ambassadeur de Chine fait don de matériel médical au CHR de Koudougou

Koudougou, 22 août 2025 (AIB) – Le Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou a accueilli, vendredi, une visite de travail de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhao Deyong, accompagné de la 7ᵉ délégation médicale chinoise. Ils ont fait don d’un important lot de matériel médical.

Cette rencontre a été marquée par plusieurs moments importants, dont la remise officielle de matériel médical, des échanges avec la presse, un hommage aux médecins chinois décédés dans la ville.

Le représentant de la directrice générale du CHR a salué la présence de l’ambassadeur, y voyant le symbole d’une coopération exemplaire entre les deux pays. Il a également exprimé sa gratitude pour le don d’équipements, qui améliorera la prise en charge des patients, et a souhaité que cette collaboration se renforce.

De son côté, l’ambassadeur Zhao Deyong a rappelé la longue histoire de la coopération médicale entre la Chine et le Burkina Faso, qui a débuté en 1976. Depuis cette date, plus de 200 médecins chinois ont participé à 16 missions, contribuant à sauver des vies et à former des professionnels locaux.

Il a ensuite détaillé les dons offerts au CHR de Koudougou à l’occasion de cette visite. Un don de matériel médical d’une valeur de 4,5 millions de FCFA, le financement de l’extension du service de pédiatrie pour un montant de 32 millions de FCFA.

L’ambassadeur a conclu en soulignant que sous l’impulsion des deux chefs d’État, la coopération sanitaire entre les deux Nations entrait dans une nouvelle phase prometteuse pour le bien-être de leurs populations.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA