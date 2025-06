Coopération Burkina Faso-République du Kazakhstan : un Mémorandum d’entente signé

Astana, le 03 juin 2025

Dans le cadre de la diversification des partenaires et des partenariats du Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, est en visite d’amitié et de travail en République du Kazakhstan.

Dans la matinée de ce 03 juin, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a eu une séance de travail avec le Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, SEM Murat NURTLEU.

Ce cadre d’échanges qui répond à un besoin partagé d’un renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Kazakhstan, a permis aux deux personnalités d’explorer des axes de coopération, réciproquement bénéfiques pour les peuples burkinabè et kazakhstanais.

Il s’agit notamment des échanges commerciaux, de l’économie, de l’agriculture, de l’élevage, du transport, de la santé et de l’industrie de la défense, sans oublier la culture, l’enseignement supérieur et les médias, afin de permettre aux peuples des deux pays de se connaitre mieux et de s’enrichir mutuellement.

Sur la base des axes coopération, les deux ministres ont souligné la nécessité de procéder dans un futur proche, à la signature d’un Accord-cadre de coopération qui va fixer le champ global du partenariat entre le Burkina Faso et le Kazakhstan.

Et pour jeter les bases de cette coopération qui prend un nouvel élan, les ministres en charge des Affaires étrangères des deux pays, ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente en matière de consultations bilatérales.

« Ce document est un instrument qui organise désormais les relations entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, et qui fixe les principes des échanges qui vont s’instaurer entre les deux départements et qui nous permettront d’organiser le travail futur avec les autres départements sectoriels », explique SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

SEM Murat NURTLEU, a salué cette visite d’amitié et de travail du Chef de la diplomatie burkinabè à Astana, indiquant que son pays est dans une démarche d’ouverture aux pays africains avec un intérêt particulier pour le Burkina Faso.

Une démarche que le ministre burkinabè en charge des Affaires étrangère salue, et espère voir l’installation d’une ambassade résidente du Kazakhstan à Ouagadougou, ainsi que l’exemption de visas entre les deux pays, afin de créer des conditions d’échanges commerciaux et de rapprochement des deux peuples.

Il a transmis au Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, les salutations du Président du Faso Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE au Président Kassym-Jomart TOKAÏEV.

Les deux ministres se sont quittés par des félicitations, et avec la conviction que cette rencontre est une base solide d’une relation durable entre le Burkina Faso et la République du Kazakhstan, un pays d’Asie centrale qui partage ses frontières avec cinq autres pays dont la République Populaire de Chine et la Fédération de Russie.

Ce pays est le premier producteur d’uranium avec plus de 40% de la production mondiale et fait partie des plus grands producteurs de céréales au monde.

DCRP/MAECR-BE

Agence d’Information du Burkina