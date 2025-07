Burkina-Égypte-Coopération

Coopération bilatérale : le Burkina Faso et la République arabe d’Égypte célèbrent le 73ème anniversaire de la Révolution égyptienne

Ouagadougou, 12 juillet 2025 (AIB)-L’ambassade de la République arabe d’Égypte au Burkina Faso a célébré dans la soirée du vendredi 11 juillet 2025, la fête nationale égyptienne. C’était en présence de plusieurs autorités burkinabè, notamment le Directeur de Cabinet du Chef de la diplomatie burkinabè, l’Ambassadeur Dieudonné Désiré Sougouri.

La Révolution du 23 juillet 1952 conduite par le colonel Gamal Abdel Nasser a été commémoré le vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou, en communion et avec ferveur en honneur à la nation et au peuple égyptien.

Une occasion pour souligner l’importance de cet anniversaire, saluer les luttes et le sacrifice des générations passées qui ont permis à la Nation égyptienne d’affirmer sa souveraineté et de préserver ses intérêts.

L’Ambassadeur de la République arabe d’Égypte, tout en saluant la présence de ses illustres hôtes, a souligné les excellents rapports de coopération entre le Burkina Faso et l’Égypte.

Shérif Abdelkader Nada a relevé l’importance des échanges entre les deux pays et salué une coopération fructueuse menée dans le domaine sécuritaire et dans plusieurs autres secteurs du développement au Burkina Faso.

Il a traduit sa reconnaissance au Burkina Faso pour l’appui à son Pays dans l’affirmation de son leadership sur la scène internationale notamment le soutien de la candidature de l’Égypte au sein de l’Unesco.

Livrant le discours du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, l’Ambassadeur Dieudonné Désiré Sougouri a traduit les salutations du gouvernement au peuple égyptien en cette commémoration de la glorieuse Révolution égyptienne.

« Notre présence avec vous symbolise la vision souverainiste que les peuples burkinabè et égyptiens ont en partage » a-t-il déclaré et de poursuivre en indiquant que « la présence du Burkina Faso à cette importante célébration est aussi le symbole manifeste de l’amitié et des liens étroits de coopération qui ont toujours existé entre les deux pays ».

Le Directeur de Cabinet a magnifié cette coopération exemplaire, solide et bénéfique pour les deux peuples frères.

« La coopération s’est renforcée dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment la défense et la sécurité, l’éducation, la santé, la formation professionnelle, et surtout le renforcement des capacités au profit des Forces de Défense et de sécurité » a t-il relevé.

Le Directeur de Cabinet a également noté des retombés de la visite officielle effectuée par le Chef de la diplomatie burkinabè au Caire en 2024, qui a permis d’étendre le champ de la coopération au domaine de l’industrie pharmaceutique et des transports.

Il terminé son intervention en saluant et en félicitant l’Ambassadeur Shérif Abdelkader Nada qui a annoncé la fin de sa mission au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

DCRP/MAECR-BE