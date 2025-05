CONSEIL DES MINISTRES DU 14 MAI 2025

– L’Institut des Peuples Noirs ressuscité pour une renaissance culturelle africaine

– Création d’un collège d’enseignement militaire supérieur au Burkina Faso

(Ouagadougou, 14 mai 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce mercredi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. A l’issue des travaux, le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, indique que plusieurs rapports ont été adoptés et d’importantes décisions prises conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Au titre de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant création d’une nouvelle structure dénommée, Institut des peuples noirs-Farafina (IPN – Farafina). Selon le ministre porte-parole du gouvernement, cet institut est la traduction concrète de la vision de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour une lutte véritable pour la souveraineté totale du Burkina Faso. Un combat contre l’impérialisme et un engagement ferme pour la renaissance africaine et la défense de la cause panafricaine.

« L’Institut des Peuples Noirs – Farafina est doté de la personnalité juridique, d’une autonomie de gestion et conçu comme une structure panafricaine à vocation scientifique, idéologique, diplomatique et culturelle », indique le ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO. L’IPN-Farafina a pour mission d’œuvrer à la réaffirmation des idéaux de souveraineté, de panafricanisme et de renaissance culturelle africaine en phase avec la vision politique du Chef de l’État.

Pour le porte-parole du Gouvernement, l’IPN-Farafina s’inscrit dans une logique de reconstruction des consciences africaines, d’influence géoculturelle et de formation des élites souverainistes. Pour mémoire, cette nouvelle structure rattachée à la Présidence du Faso renait des cendres de l’IPN qui avait été pensé sous la Révolution d’août 1983 par le Capitaine Thomas SANKARA et créé plus tard en 1990. « L’IPN a fini par disparaître dans la dynamique des actions d’effacement de la mémoire du Capitaine Thomas SANKARA », soutient le porte-parole du gouvernement.

Création d’un collège d’enseignement militaire supérieur

Pour le compte du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret relatif à l’organigramme dudit ministère à travers la création d’un collège d’enseignement militaire supérieur au Burkina Faso.

Selon le ministre d’État chargé de la Défense, le Général de Brigade, Célestin SIMPORÉ, ce collège permettra entre autres de « former localement une élite militaire dotée de compétences en stratégie, commandement, gestion de crise et géopolitique ; d’adapter les curricula aux réalités sécuritaires nationales et sous-régionales ; de renforcer la souveraineté du pays en matière de formation militaire de haut niveau ».

Le Général SIMPORÉ note que ce collège va aussi « permettre de développer une coopération sous-régionale et régionale en accueillant des officiers venant de pays voisins ou d’autres pays africains, contribuant ainsi à la stabilité collective ».

La mise en place du collège d’enseignement militaire supérieur s’inscrit dans une logique de renforcement de la résilience nationale face aux menaces multiformes et de la professionnalisation durable des Forces armées burkinabè, professe le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin SIMPORÉ.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso