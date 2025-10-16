Poni-Kampti-Éducation : Renforcement des capacités

Conférence pédagogique des enseignants : le premier vice-PDS donne le top départ

Kampti, 15 oct. 2025 (AIB) – Les enseignants et enseignantes de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Kampti, à l’instar de leurs collègues des autres localités du Burkina Faso, ont entamé ce mercredi leur conférence pédagogique annuelle, prévue pour durer quatre jours. Les travaux se déroulent sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Prenant la parole, le Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Kampti, Siaka Nawara Gnoumou, a salué la tenue de cette conférence qui, selon lui, offre un cadre privilégié d’échanges et de partage d’expériences pédagogiques. Il a indiqué que des dispositions pratiques ont été prises pour assurer le bon déroulement des travaux, notamment la mise à disposition de la salle de réunion de la mairie pendant les quatre jours de la rencontre. Le CCEB a enfin exhorté les enseignants à tirer le meilleur parti des travaux afin d’améliorer la qualité des apprentissages dans les écoles de la localité.

Procédant à l’ouverture officielle, le premier vice-Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Kampti, Bêbê Kambiré, représentant le PDS, a lu le message du ministre en charge de l’Éducation nationale. Il a, à cette occasion, invité les participants à poursuivre leurs efforts dans la promotion de l’esprit de patriotisme et du dévouement au service de la Nation.

M. Kambiré a également rappelé que ce mois d’octobre, consacré à l’engagement patriotique et à la participation citoyenne, doit être une période de réflexion et d’action pour renforcer la lutte contre l’ignorance, véritable frein au développement.

Les travaux de la conférence pédagogique se poursuivent jusqu’au 18 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina.

HN/ATA