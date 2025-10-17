Comoé : Tenue d’une conférence des enseignants de la CEB de Niangoloko pour une éducation de qualité

Niangoloko, 15 Oct. 2025, (AIB)- La cérémonie d’ouverture de la Conférence Pédagogique des Enseignants de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Niangoloko a eu dans la Salle Polyvalente de Niangoloko. Elle a été présidée par le Président de la Délégation Spéciale, Ousséni OUÉDRAOGO.

Dans son intervention, le PDS a invité les participants à avoir une pensée pieuse pour nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ainsi que le personnel éducatif dans les zones à forts défis sécuritaires.

Il a par ailleurs invité les participants à la conférence à une participation inclusive et participative afin de faire du système éducatif burkinabè un pilier de développement et de progrès.

Le CCEB de Niangoloko, Hamidou TRAORÉ a, quant à lui, invité les enseignants à s’engager aussi sans relâche en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement dans le pays.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, les enseignants se sont retrouvés en salles avec les encadreurs pour entamer les travaux.

La présente conférence se tiendra du 15 au 18 Octobre 2025 sous le thème « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration. »

Agence d’Information du Burkina

Bakary Badaye HEMA, AIB / Niangoloko