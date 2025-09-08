Burkina-Comoé-Niangoloko-Curage

Comoé/Niangoloko : La Veille Citoyenne lance une opération de curage des caniveaux

Niangoloko, 8 sept.2025 (AIB)- la veille citoyenne de la commune de Niangoloko a lancé une opération patriotique de curage des canaux depuis le septembre 2025 pour faciliter le drainage des eaux.

À l’aide des tricycles de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, tous les caniveaux de la cité de Santa ont été curés par des populations fortement mobilisées.

Aussi, les nids de poules sur la RN 7 qui traverse la ville ont été bouchés par les membres des associations de la veille citoyenne.

Agence d’information du Burkina

BBH/yos