Tannounyan/JEPPC : La population réaffirme son patriotisme autour du drapeau

Niangoloko, 6 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne(JEPPC), une cérémonie de montée des couleurs s’est tenue le lundi 6 octobre 2025 au lycée municipal de Niangoloko.

Présidée par le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Niangoloko, Ousseni Ouédraogo, cette activité a enregistré la participation de plusieurs établissements scolaires ainsi que des services administratifs de la commune.

Dans son adresse, le PDS a rappelé la vision du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, fondée sur le patriotisme, la souveraineté et la responsabilité collective. Il a exhorté chaque citoyen à incarner ces valeurs par des actions concrètes, marquant ainsi une rupture avec toute forme de dépendance et d’impérialisme.

« Nous devons être les acteurs de notre développement », a-t-il conclu sous les applaudissements nourris des participants.

Agence d’information du Burkina

BBH/yos