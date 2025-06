Burkina- Comoé-Examen-CEP-Constat-Préparatifs

Comoé/Examen du CEP, Session 2025 : Le ministre Jacques Sosthène Dingara invite les acteurs au respect du canevas de suivi pour la supervision de la session 2025

Banfora, 31 mai 2025 (AIB) – Le ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et la Promotion des Langues Nationales, Jacques Sosthène Dingara, a effectué ce vendredi 30 mai 2025 à Banfora, une tournée de supervision pour constater les réalités des préparatifs et tenir par vidéoconférence depuis la cité du paysan noir, une rencontre pour faire le point de l’organisation de l’examen du CEP, session 2025 avec les directeurs régionaux.

Selon le directeur régional de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues des Cascades, Banfora est déjà prêt pour une session 2025 réussie. Il a par ailleurs salué les innovations et l’Amélioration de la qualité du logiciel SIGEC de gestion des résultats.

Les DREPPNF des 12 autres régions, ont fait tour à tour le point de la session au niveau local. Région à plus fort défi sécuritaire, le Sahel a déjà réussi l’héliportage des sujets et des acteurs. Reste à parachever l’héliportage vers les zones où le CEP et le BEPC sont conjointement organisés.

A l’Est, la progression est pratiquement la même sauf l’organisation du CQP qui se trouve difficile à réaliser dans trois localités à cause du sous-effectif des candidats. Une session de rattrapage pourrait être envisagée.

De façon générale, le timing de déroulement des instances de l’organisation est satisfaisant et les situations d’urgence qui se résument à l’héliportage et à la délocalisation, sont traitées au cas par cas.

Le message du ministre a été d’insister sur le respect du canevas de suivi pour la supervision de la session, sur la responsabilité de tout un chacun afin de mériter la délocalisation de certaines responsabilités qui jusqu’à la session 2024 étaient restées centralisées.

Visiblement satisfait du déroulement de la session à cette étape, il a félicité et encouragé les acteurs tout en donnant des consignes de veille permanente au terme du processus.

M. Dingara a visité certains centres d’examen pour encourager les candidats et les a invités à ne pas se paniquer et à bien travailler pour réussir à leur examen.

