Communication et journalisme: L’importance du mentorat pour les jeunes professionnels relevée lors d’un panel

Ouagadougou, (AIB)-Le Club des étudiants en communication et journalisme de l’Institut panafricain d’études et de recherches sur les médias, l’information et la communication (CJ-IPERMIC) organise, du 13 au 15 mars 2025, la Journée de l’étudiant en communication et journalisme. Plusieurs activités, dont des panels, sont au programme de cette manifestation.

Ainsi, le président de Open My Eyes for Life Association, également appelée Association Ouvre Mes Yeux pour la Vie (OMELA), Emmanuel Dori, a animé un panel sur « La place du mentorat dans les métiers de la communication et du journalisme : un levier pour l’épanouissement des jeunes professionnels ».

À l’entame de son exposé, Emmanuel Dori a insisté sur le fait que le mentorat est un facteur clé de réussite pour les jeunes professionnels, en particulier dans des métiers exigeants comme le journalisme et la communication.

Il a expliqué que l’expérience du terrain, les conseils d’experts et l’accompagnement d’un mentor permettent de mieux comprendre les réalités du métier et d’éviter certaines erreurs de débutant.

« Avec un mentor, on apprend en quelques mois ce que l’on mettrait des années à découvrir seul. Un mentor aide à acquérir des compétences pratiques, à développer un bon état d’esprit professionnel et à mieux gérer les défis du métier, comme la pression des délais ou la gestion des sources d’information », affirmé Emmanuel Dori.

Agence d’information du Burkina