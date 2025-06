Burkina-Education-Ecole-Clôture

Clôture de l’établissement « Les Grues royales » : les cracs de l’établissement célébrés

Ouagadougou, 17 juin 2025 (AIB) – Le groupe scolaire (maternelle et primaire) privé « Les Grues royales » de Ouagadougou a clôturé son année scolaire le samedi 14 juin en primant les meilleurs élèves de l’établissement, a constaté l’AIB.

Les élèves, leurs parents et amis sont sortis nombreux le samedi dernier pour la clôture de l’établissement « Les Grues Royales » à Kamsongtenga (banlieue sud de Ouagadougou). Chants, danses, récitations, ballets, démonstration de karaké etc. étaient au menu de cette activités festives.

Les meilleurs élèves (du CP1 au CM1) et enseignants ont été célébrés et les élèves ont reçu des vélos, des fournitures et des trophées. Pour ces cracs de l’école, la prochaine rentrée scolaire débute bien. Il y a eu également des remises de ceinture pour la passation des grades au niveau du karaté.

Le Naba Sébgo de Kourwéogo qui s’est exprimé au nom des chefs coutumiers présents, a remercié le fondateur pour sa vision éclairée en créant cet établissement. « Que Dieu bénisse tout ce qui se transmet ici comme savoir. Que tout le personnel ait comme boussole, le pardon, pour pouvoir perpétuer son savoir. Que Dieu accorde la santé à tous », a-t-il dit.

Le promoteur de ce groupe scolaire « Les Grues royales » Moussa Rouamba a indiqué que « l’enjeu de cette cérémonie pour l’établissement, c’est pour le vulgariser aux yeux du monde. L’engagement pour nous vis-à-vis des parents d’élèves est pour l’épanouissement des enfants ».

Le thème de cette célébration qui est « la cohésion sociale et le civisme en milieu scolaire » est un thème d’actualité comme l’a expliqué le fondateur. « A travers les réseaux sociaux on voit des gens qui s’adonnent à des pratiques pas intègres. Mais l’apport des autorités surtout le président du Faso nous a lancé à cultiver la cohésion sociale. C’est donc pour faire passer un message de respect, de courtoisie entre les parents et les élèves et entre les enseignants et les parents d’élèves que nous avons choisi ce thème ».

Pour lui, « si aujourd’hui on forme des élèves qui sont civiques et respectueux on aura un avenir radieux ».

Moussa Rouamba s’est dit totalement satisfait de la réussite de l’activité. « On a commencé l’établissement avec des insuffisances mais aujourd’hui ça été comblé grâce à l’accompagnement des uns et des autres, surtout le corps enseignant que je ne cesse de féliciter et d’encourager ».

L’artiste Privat en vogue actuellement, a agrémenté la matinée de cette clôture avec ses mélodies dansantes et les enfants ne s’en sont pas privés.

