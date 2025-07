FOOT-BFA-TAN-AFR-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN2024 : la Tanzanie : attention au soutien populaire des Taifa Stars A’ (1/4)

Ouagadougou, 21 juil. 2025 (AIB) – Les Taifa Stars A’ de la Tanzanie dont c’est la première participation, joueront le match d’ouverture de ce 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024) de football face aux Etalons A’ du Burkina Faso. L’équipe burkinabè devra garder son calme face au public tanzanien qui considère le football comme une « religion ».

Le match d’ouverture du CHAN 2024 entre le Burkina Faso et la Tanzanie, co-pays hôte de la compétition, s’annonce particulièrement disputé. Surnommée les Taifa Satars A’, l’équipe locale de la Tanzanie bénéficiera d’un avantage important : le soutien de son public.

Habitués à évoluer dans des conditions climatiques et environnementales locales, les joueurs tanzaniens se montreront très engagés sur le plan physique et mental. Leur jeu repose souvent sur une solide organisation défensive, un milieu de terrain travailleur et une attaque capable de faire la différence en contre-attaque.

Des joueurs issus des clubs comme Young Africans (Yanga SC) ou Simba SC apportent une expérience précieuse des grandes compétitions africaines interclubs, ce qui représente un vrai atout collectif. Le Burkina Faso qui a pris part en janvier dernier au tournoi de Zanzibar a une connaissance du public et des joueurs tanzaniens.

Les faiblesses des Taifa Stars A’

Cependant, malgré cette structure solide, la Tanzanie affiche certaines faiblesses que le Burkina Faso pourrait exploiter. Tout d’abord, la finition devant le but reste souvent approximative, avec un manque de lucidité dans les derniers gestes.

Ensuite, la pression liée au rôle de pays hôte pourrait générer un stress supplémentaire chez les joueurs locaux, surtout en cas de retard au score. Enfin, la Tanzanie montre parfois des difficultés à s’imposer face à des blocs défensifs bien organisés et agressifs dans la récupération.

En ce sens, les Etalons A’ pourraient chercher à casser le rythme du jeu, forcer les erreurs techniques en milieu de terrain et exploiter les couloirs, où la Tanzanie peut se montrer vulnérable sur les replis défensifs.

Pour espérer prendre un bon départ dans la compétition le 2 Août prochain, le Burkina Faso devra donc faire preuve d’intelligence tactique, en résistant à la pression initiale puis en montant en puissance progressivement.

Une discipline défensive rigoureuse, des transitions rapides et un bon usage des coups de pied arrêtés pourraient faire basculer le match en leur faveur. En somme, s’il reste concentré et efficace dans les zones décisives, le Burkina Faso a toutes les chances de surprendre la Tanzanie sur ses propres terres.

Agence d’information du Burkina

as/ata