Burkina-Examens-Lancement-Épreuves-Baccalauréat

Centre-sud/Examens scolaires : 3421 candidats en quête du diplôme de baccalauréat

Manga, 24 juin 2025 (AIB) – 3421 candidats de la région du Centre-sud ont entamé ce mardi, les épreuves écrites du baccalauréat dans les séries A4, D, C, G2 et F3.

3421 candidats dont 1188 dans la province du Bazèga, 1054 dans le Nahouri et 1179 candidats dans le Zoundwéogo ont effectivement pris part aux épreuves écrites du baccalauréat dans la région du Centre-Sud dans les séries A4, D, C, G2 et F3.

Les 14 jurys de la région ont effectivement débuté, tôt ce mardi, les compostions après le lancement officiel des épreuves à Manga de Mme le gouverneur du Centre-sud, Yvette Nacoulma.

Mme le gouverneur a encouragé et prodigué des conseils aux candidats, les invitant à s’appliquer pour les réponses, à éviter les précipitations et à bannir la fraude.

La directrice en charge de l’Enseignement secondaire du Centre-sud, Djénéba Ouédraogo, a appelé les candidats à faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et de probité.

Elle a également félicité et encouragé ses collaborateurs impliqués dans le processus de l’organisation des examens qui se déroulent, jusque-là, sans difficultés, au niveau local.

Agence d’information du Burkina

MZ/BBP