Cascades/Hivernage : Le Gouverneur invite à la prudence et à la lutte contre le paludisme

Banfora, (AIB) –Le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badbouè Bazié, a invité le 2 juin 2025, les populations à observer la prudence pendant la saison pluvieuse et à poursuivre la lutte contre le paludisme.

La Direction régionale de la santé des Cascades a accueilli, le lundi 2 juin 2025, la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales, présidée par le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badbouè Bazié.

« Je suis heureux de constater que la mobilisation est toujours forte, ce qui traduit notre désir commun d’œuvrer sans relâche à la construction de notre pays, le Burkina Faso, tel que nous en rêvons et tel que nous le voulons », a indiqué le Gouverneur Florent Badbouè Bazié.

« Aussi, voudrais-je vous adresser mes sincères remerciements pour votre mobilisation sans cesse renouvelée. Je vous invite donc à conserver et à bien entretenir la fibre patriotique », a-t-il ajouté.

En ce milieu de l’année civile et au début des activités culturales de la saison humide, le premier responsable de la région a saisi l’occasion pour lancer un appel à chacune et à chacun afin de faire preuve de prudence en cette période pluvieuse et de respecter scrupuleusement les consignes en cas d’intempéries.

Il a également souhaité un bon usage à tous les acteurs du monde rural qui ont bénéficié d’équipements et d’intrants remis par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Il a par ailleurs formulé des vœux de bonne pluviométrie et de réussite pour la campagne agricole auprès des agricultrices et agriculteurs.

M. Bazié a invité les forces vives de la région à poursuivre la lutte contre les vecteurs du paludisme, en adoptant les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires. Il a aussi encouragé les agents de santé à intensifier leurs actions sur le terrain afin d’accompagner les populations en cette période critique.

Prenant la parole à son tour, le Directeur régional de la santé des Cascades a exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance aux forces vives de la région pour leur mobilisation à cette cérémonie de montée des couleurs nationales. Il a également adressé ses remerciements, en particulier, aux autorités administratives pour le choix porté sur sa structure pour abriter cet important événement, ainsi que pour leur accompagnement constant en faveur d’un système de santé régional fort et résilient.

Agence d’information du Burkina

Jean Paul YEKPAYE – AIB/Comoé