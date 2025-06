Burkina/Cascades-Examen-Baccalauréat

Cascades/Baccalauréat 2025 : 2196 candidats dont 2337 filles en quête de leur diplôme

Banfora, 24 juin 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région des Cascades, Badabouè Florent Bazié, a procédé ce mardi 24 juin 2025 au lancement officiel des épreuves écrites du Baccalauréat session 2025, au lycée provinciale Lompolo Koné (LPLK) de Banfora. Cette année, ils sont au total 4 533 candidats en quête du premier diplôme universitaire dans la région des Cascades répartis dans 18 jurys.

Ils sont au total 4 533 candidats dont 2337 filles et 2196 garçons à l’assaut du premier diplôme universitaire de la session 2025 tous jurys confondus, repartis sur l’ensemble du territoire régional.

C’est au jury 42 et 43 abritant des candidats de la série D et F3 que le Gouverneur de la région des Cascades, Badabouè Florent Bazié, accompagnée des autorités administratives, éducatives et sécuritaires, a ouvert l’enveloppe contenant le sujet de la première épreuve, celle du Français pour la Série D et celle de la Mathématique pour la Série F3.

M. Bazié a encouragé et a souhaité bonne chance aux candidats aux noms des plus hautes autorités du Burkina Faso et particulièrement au nom du Ministre de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.

Le gouverneur a invité les candidats à restés serein et à ne pas tricher tout au long de l’examen pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour sa part, le directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique des Cascades, Alidou Karim Koné, a assuré que pour ce qui concerne l’organisation, tout se déroule normalement. Pour le moment nous n’avons pas enregistré de problème particulier et nous pensons que tout ira mieux a-t-il fait savoir.

Selon lui cette année ce sont au total 4 533 candidats qui sont inscrits à l’examen du baccalauréat dans la région des Cascades. Un effectif, qui d’après lui, est en baisse par rapport à l’année passée qui était de l’ordre 4 690 candidats. Ces candidats de 2025 sont répartis dans 18 jurys.

Agence d’information du Burkina JPY/dnk/ata