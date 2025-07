Burkina-Maroc-Religion-Christianisme-Evangélisation-Anniversaire-Commémoration

Casablanca : Les Burkinabè commémorent les 125 ans d’évangélisation de leur pays

Ouaga, 17 juil. 2025 (AIB)-En communion avec l’Église du Burkina Faso, la communauté chrétienne burkinabè résidant au Maroc a célébré le 12 juillet dernier à Casablanca, avec ferveur le 125e anniversaire de l’évangélisation du Burkina Faso, dans une atmosphère de foi, de gratitude et de fraternité.

L’événement s’est tenu à l’église Notre-Dame de Lourdes à Casablanca, dans une atmosphère fervente et fraternelle. Cette célébration s’inscrit dans le cadre du jubilé initié au Burkina Faso pour marquer un siècle et quart d’implantation chrétienne, depuis l’arrivée des premiers missionnaires en 1900 à Koupéla dans le Centre Est du pays. À Casablanca, la diaspora burkinabè a tenu à prendre part à cette mémoire collective par une liturgie spéciale et des gestes de communion avec la nation.

La célébration a été marquée par la participation active de la communauté burkinabè au Maroc, notamment la délégation du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur au Maroc (HCBE Maroc), les membres de l’Association des Étudiants et Stagiaires Burkinabè au Maroc (AEBM) ainsi que ceux de l’Association des Travailleurs Burkinabè Résidant au Maroc (ATBRM).

Une adoration-louange de 30 minutes devant le Saint Sacrement avant la messe a plongé les participants à l’évènement dans un climat de méditation et de prière pour le Faso. C’est après cela que la célébration eucharistique jubilaire a eu lieu. Le moment fort de cette célébration a été la procession symbolique d’entrée, illustrant le passage de la Porte Sainte, sous le thème du jubilé universel proclamé par le Pape François : « Pèlerins de l’Espérance ». C’est dans cet esprit que la communauté a réaffirmé son engagement à marcher avec foi vers un Burkina Faso de paix et de prospérité.

La messe jubilaire, présidée par le clergé local, a été marquée par la présence remarquable de son Excellence Monseigneur D’Ercole Giovanni, évêque émérite italien en résidence à Casablanca et de son Excellence Mamadou Coulibaly, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso au Maroc, accompagné de son épouse, témoignant ainsi du soutien officiel et de la communion nationale autour de cette commémoration.

Dans son homélie, le célébrant principal a rappelé les fruits de 125 ans d’évangélisation : les conversions, les œuvres sociales et éducatives, les vocations sacerdotales et religieuses, et surtout l’espérance vivante d’un peuple chrétien en marche, malgré les épreuves actuelles, notamment l’insécurité dans la région sahélienne. Il a ensuite interpelé les fidèles à faire du Faso un vrai Burkina afin de mériter leur nom de Burkinabè.

En mémoire aux missionnaires d’Afrique qui ont ouvert la voie à l’annonce de l’Évangile, une prière solennelle de consécration du Burkina Faso au Cœur Immaculé de Marie a été prononcée à la fin de la célébration, invoquant la paix pour le pays et la région du Sahel.

Dans un élan de solidarité, une quête spéciale a été organisée au cours de la célébration, au profit de l’initiative présidentielle Faso Mebo, portée par Son Excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette contribution témoigne du patriotisme de la diaspora burkinabè, de leur attachement aux grands projets de développement du Faso.

À la fin de la célébration, une photo de famille a immortalisé cette rencontre historique. Les festivités se sont poursuivies dans la joie et le partage autour d’un buffet de mets traditionnels burkinabè, renforçant les liens communautaires dans un esprit de solidarité et de retrouvailles.

Cette journée de commémoration a permis à la diaspora chrétienne burkinabè du Maroc de se connecter spirituellement à son histoire religieuse et à son pays d’origine.

Agence d’information du Burkina

WIS