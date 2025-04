FOOT-BFA-CAM-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: entrée en matière réussie pour le Burkina face au Cameroun (2-1)

Casablanca, 31 mars 2025 (AIB) – Les Etalons cadets du Burkina Faso ont battu lundi soir les Lionceaux indomptable du Cameroun par le score de 2 buts à 1 au stade Laarbi Zahouli de Casablanca (Maroc) dans le groupe B de la CAN U17, réussissent leur entrée en matière dans la competition.

L’équipe burkinabè a frappé fort d’entrée dans les groupe B. Elle a fait une bonne entame de match, faisant douter les Lionceaux dès les premières minutes. Les Etalons domineront le premier quart d’heure jusqu’à parvenir à ouvrir le score par l’entreprise de leur attaquant vedette Ashsaraf Tapsoba (19e). Dans leur envi de rétablir la parités au score, les Lionceaux tenteront quelques infructueux assauts.

A force d’être trop attiré par le but, l’équipe camerounaise, surtout son dernier rempart Junior Lopez s’exposera en franchissant la ligne rouge (hors des 18m) sans pour autant mesurer le risque encouru. A la récupération de balle des Burkinabè, l’attaquant de race Ashsaraf Tapsoba revient pour son doublé de la soirée, un lob d’anthologie de près des 60m (41e). Le meilleur buteur du dernier tournoi des l’UFOA-B a ainsi fait parler sa puissances de frappe. C’est sur ce score de 2 buts 0 que les deux équipes iront à la pause.

A la reprise, c’est le Cameroun qui est plus entreprenant. Le camp des Etalons est permanemment visité par les Lionceaux sans parvenir à scorer. l’équipe du coach Saidou Alioum parviendra néanmoins à réduire la marque grâce à David Nyangono à la 75e minute.

Le score n’évoluera plus jusqu’à la fin du temps règlementaire. Pour le coach des Etalons Oscar Barro, « aujourd’hui, on ne peut plus se cacher. L’objectif est clair dans cette compétition, c’est remporter le trophée », expliquant que ce qui a fait la différence pour venir à bout du Cameroun, c’est le respect des consignes et la solidarité de ses joueurs ».

Pour le coach camerounais Saidou Alioum, « je suis triste, les joueurs aussi. Nous avons joué face à une équipe (burkinabè : ndlr) solide défensivement, qui était en 4-4-2, avec un bon bloc médian. On a compris donc que l’objectif c’était de passer sur les côtés. Nous avons tout essayé et on a pu marquer un but, mais à la fin on a perdu ».

Le technicien camerounais dit avoir perdu une bataille mais pas la guerre, car ayant encore deux matchs à jouer pour ce premier tour. Dans ce groupe B, l’Afrique du sud a battu en 2e match, l’Egypte par 4 buts à 3, s’emparant du fauteuil de leader avec 3 points+1, suivie du Burkina Faso (3pts+1), du Cameroun (0 pt-1) et de l’Egypte (0 pt-1).

Le Burkina Faso affrontera l’Egypte le 3 avril prochain, à la faveur de la 2e journée, pendant que l’Afrique du sud sera aux prises avec le Cameroun dans cette poule B.

Fiche technique du match

Lundi 31 mars 2025, stade Laarbi Zaouli de Casablanca

Poule B CAN U17

Pelouse: bonne

Temps: ensoleillé mais frais

Spectateurs: 1500 environ

Arbitres: El Fariq Hamza, assisté de Abertoune Abdessamad et de Jermoumi Fatiha (Maroc)

Avertissements:

Burkina Faso: Fadila Barro (28e), M. Sako (90e)

Cameroun: M. Yoss (37e), G. Essingala (48e), C. Pondy (63e)

Exclusions:

Burkina Faso: néant

Cameroun: néant

Buts:

Burkina Faso : Ashsaraf Tapsoba (19e et 41e)

Cameroun: David Nyangono (75e)

Les équipes

Burkina Faso: Prince Ouédraogo-Mikael Coulibaly, Issouf Dabo, Fadila Barro (cap), Abdoul Ouédraogo-Mohamed Fofana, Mohamed Sako-Issouf Barra (puis H. Diakité, 90e+4), Alassane Bagayogo, Abdoulaye Latif Diaby (puis K. Nana, 78e), Ashsaraf Tapsoba. Coach: Oscar Barro

Cameroun: Junior Lopez Abou (cap)-Marc René Bandeleck Yoss, Oscar Etoundi Eyen (puis L. Bidichou, 61e), Chris Irenée Ntamack Pondy, Essingila Georges Mbindé-David Evra mimbang Nyangono, Joël Merlin Biwole Amang (puis A. Massok, 61e), David Yannick Bondoma, Noël Doumbogo-Franck Mafany Luma (puis A. Mbouo, 90+3) André Jordan Emini Zibi. Coach: Saidou Alioum.

Agence d’information du Burkina

as/ata