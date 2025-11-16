AFRIQUE-SPORT-CAN-RETRANSMISSION-DENONCIATION

CAN 2025 : les télévisions nationales francophones dénoncent les conditions d’acquisition des droits de retransmission

Ouagadougou, 16 novembre 2025 (AIB) – Les télévisions nationales publiques et privées d’Afrique subsaharienne francophone ont adressé au président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, une correspondance dénonçant les conditions jugées inéquitables d’acquisition des droits de retransmission de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Dans leur courrier, les dirigeants de ces chaînes affirment qu’il leur est proposé seulement 33 matchs, contre l’intégralité des 52 rencontres pour les télévisions publiques anglophones et un opérateur de télévision payante non africain.

Les signataires s’insurgent contre « cette politique qui privilégie un opérateur non africain sur le territoire francophone », au détriment des chaînes nationales gratuites, pourtant accessibles aux populations et financées par les États africains.

Cette situation, qui n’affecte ni les pays anglophones ni lusophones, « semble taillée pour satisfaire l’opérateur payant dominant » présent en Afrique francophone. Les télévisions mettent en garde contre un risque d’exclusion de millions d’Africains, notamment les plus modestes, qui seraient privés d’un accès complet et gratuit à leur patrimoine sportif et culturel.

Rappelant que les infrastructures de la CAN et les équipes nationales sont financées au prix fort par les États et donc par les contribuables africains, les responsables des télévisions appellent le président de la CAF à rétablir une politique équitable afin que la CAN reste un événement réellement africain et à garantir une diffusion intégrale et gratuite pour tous.

La correspondance est signée par dix chaînes de télévisions francophones, parmi lesquelles figurent les chaînes nationales de la Confédération des Etats du Sahel (AES) : l’ORTM (Mali), l’ORTN (Niger) et la RTB (Burkina Faso).

Agence d’Information du Burkina