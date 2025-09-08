Burkina-Revue-Presse

Burkina : Victoire des Étalons, célébration du Mouloud et camp vacances Faso Mebo à la Une des quotidiens

Ouagadougou, 8 sept. 2025 (AIB) – Les quotidiens de ce lundi, traitent de la large victoire des Etalons du Burkina face à Djibouti, de l’appel à l’unité et à la responsabilité lancé par la Fédération des associations islamiques du Burkina à l’occasion de la célébration du Mouloud et de la clôture du camp vacances Faso Mebo à Bobo-Dioulasso.

« Camp vacances Faso Mebo du Guiriko : Le chef du gouvernement instruit les campeurs à garder les valeurs apprises », titre à sa Une, le quotidien D’Etat Sidwaya.

Selon ce quotidien, le Premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie de clôture du camp vacances Faso Mêbo de la région du Guiriko, le dimanche 7 septembre 2025 dans la cité de Sya.

Pendant dix jours, les instructeurs militaires ont inculqué à 550 campeurs des valeurs de civisme, de patriotisme et leur ont appris la confection et la pause des pavés, la confection des banquettes ainsi que la peinture, précise le quotidien.

Le Premier Ministre a appelé les campeurs à garder ces valeurs apprises, ajoute-t-il.

« Discours religieux : La FAIB appelle à l’unité et à la responsabilité », annonce à sa Une le quotidien Sydwaya.

Selon lui, la Fédération des associations islamiques du Burkina a célébré la naissance du prophète Muhammed ou Mouloud dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025, à la Nation à Ouagadougou, en présence des membres du gouvernement. A cette occasion, précise-t-il, la FAIB a sensibilisé les guides religieux et les fidèles musulmans sur le contenu des discours religieux.

« Maouloud 2025 : La paix et la cohésion sociale au cœur de la célébration », titre pour sa part, le quotidien privé Le Pays.

Selon ce quotidien, ce Maouloud de l’an 1442 de l’hégire avait pour thème : Le rôle du discours religieux pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale ».

De son avis, le président de la communauté musulmane au Burkina Faso (CMBF), Moussa Koanda, a appelé les musulmans à formuler des prières pour le pays. Il a invité à plus de cohésion sociale entre les musulmans et entre les coreligionnaires et les autres confessions religieuses.

L’EXPRESS du Faso, le quotidien édité à Bobo-Dioulasso, ajoute que les Imams, prêcheurs et muezzins ont prié pour la paix et solidarité. Selon lui, la célébration de l’anniversaire du prophète dans la capitale économique visait à rappeler aux leaders religieux leur rôle centre dans la consolidation de la paix et de l’unité nationale, en cette période difficile que traverse le Burkina Faso.

« Eliminatoires Coupe du monde Djibouti face Burkina (0-6) : Avalanche de buts des Etalons à Bissau », jubile Sidwaya.

Selon le quotidien, en match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2028, les Etalons ont atomisé, les Requins de Djibouti sur le score sans appel de 6-0. Il précise que les poulains de l’entraineur du Burkina, Brama Traoré, se font le plein de confiance avant le choc face à l’Égypte, prévu mardi au Stade du

4-Aout.

