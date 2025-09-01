Burkina-Football-Facteur-Cohésion-Comminautés-Kaya

Burkina : Un match amical pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés de Kaya et de Pissila

Kaya, 30 août 2025 (AIB)- L’Association des Jeunes pour la Santé Communautaire du Centre-Nord (AJESC-CN) a organisé la 2ème édition de la journée de la cohésion sociale le samedi 30 août 2025 à Kaya pour promouvoir la cohésion sociale.

Cet événement a rassemblé les communautés de Kaya et de Pissila autour de la parenté à plaisanterie, une valeur culturelle de la région des Koulsé.

Cette journée, dédiée à la promotion de la cohésion sociale, a été marquée par un match amical de maracana opposant les équipes de Pissila et de Kaya.

La rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance fraternelle et dans le fair-play, s’est soldée par un match nul. Un trophée ainsi qu’une enveloppe de 30 000 F CFA ont été remis à chaque équipe en guise de récompense.

Le président de l’AJESC-CN, Bargo Étienne, s’est réjoui de l’enthousiasme généré par l’activité. « Nous avons largement atteint nos objectifs », a-t-il déclaré.

Pour lui, la parenté à plaisanterie et la cohésion sociale jouent un rôle préventif essentiel, comparables à un médicament contre la maladie.

Le parrain de l’événement, le Yitaornaaba Sonré, a souligné que la parenté à plaisanterie favorise le vivre-ensemble dans la paix et a exprimé le souhait que toutes les communautés se saisissent de ce mécanisme ancestral pour consolider la cohésion communautaire.

Des animations culturelles ont animé le public tout au long de l’événement. Une séance de dépistage gratuit organisée le long de la journée a permis aux jeunes et à la population de se faire dépister précocement pour le VIH/Sida, la syphilis, l’hépatite B et de bénéficier d’une prise de tension gratuite.

Agence d’Information du Burkina

