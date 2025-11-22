Burkina-Tannounyan-Banfora-Dèmè Sira-Lancement officiel

Tannounyan : Le Gouverneur Yéyé lance officiellement la campagne « Dèmè Sira ».

Banfora, 20 novembre 2025, (AIB) – La région des Tannounyan a donné, le mercredi 19 novembre 2025 à Banfora, le coup d’envoi officiel de la collecte de fonds et dons dans le cadre de la grande campagne nationale de solidarité « Dèmè Sira ». L’évènement a enregistré une forte mobilisation des populations venues témoigner leur engagement en faveur de cette initiative nationale.

Portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la campagne « Dèmè Sira » se veut un appel à la conscience collective, à la fraternité et à l’unité nationale. Elle vise, à soutenir les personnes durement affectées par les crises sécuritaires, humanitaires et socio-économiques.

Le lancement officiel a été effectué par le gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, qui a reçu le flambeau symbolique des mains du gouverneur de Bankui, Babo Pierre Bassinga. Ce passage de témoin marque la continuité de la mobilisation nationale et l’engagement de toutes les régions à accompagner cette initiative solidaire.

Dans son discours, le gouverneur Patrice Yéyé a souligné la portée profondément humaine de la campagne. « Dèmè Sira » est plus qu’une simple initiative. Elle nous invite à tendre la main à nos frères et sœurs éprouvés. Elle nous rappelle que le destin du Burkina Faso se construit dans la solidarité, le partage et l’engagement de chacun, a-t-il-déclaré.

Il a rappelé que la région des Tannounyan, a toujours accueilli et soutenu des milliers de personnes vulnérables. Aujourd’hui encore, nous sommes appelés à démontrer cette force de cœur qui fait notre identité, a-t-il ajouté, appelant à une mobilisation massive, inclusive et généreuse.

Le gouverneur a invité l’ensemble des composantes sociales, collectivités territoriales, services techniques de l’Etat, Forces de défense et de sécurité, opérateurs économiques, organisations de la société civile, associations de femmes et de jeunes, leaders religieux et coutumiers, ainsi que chaque citoyenne et chaque citoyen à s’engager pleinement dans cette dynamique solidaire.

La solidarité, c’est la tendresse des peuples fortifiés, elle est la valeur cardinale qui nous unie, a-t-il affirmé, exhortant chacun à porter haut le flambeau de la solidarité nationale et à faire de Dèmè Sira une réussite éclatante dans la région.

Le premier responsable de la région a également salué le leadership du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, ainsi que la coordination des acteurs régionaux impliqués dans la mise en œuvre de la campagne. Il a enfin lancé un vibrant appel aux médias, qu’il a qualifiés de relais essentiels pour informer, sensibiliser et susciter l’engagement populaire.

La cérémonie de Banfora marque ainsi le début d’une mobilisation durable et profondément citoyenne, avec l’ambition de redonner sourire, dignité et espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

A l’issue de la cérémonie, une collecte de fonds et de dons a été effectuée, marquant le début concret de la contribution citoyenne à cette vaste chaine de solidarité.

Agence d’information du Burkina

JPY-dnk-a