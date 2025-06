Burkina-Formation-Soutenance

Burkina /Soutenance : Zou Flore Reine Millogo analyse le temps de protection des anticorps dans l’organisme

Bobo-Dioulasso, 2 juin 2025 (AIB)- L’étudiante en Statistique-Informatique, Zou Flore Reine Millogo a soutenu le samedi 17 mai 2025 à l’Université Nazi Boni son rapport de fin de cycle pour l’obtention de sa Licence sur la dynamique de la perte des anticorps contre le virus de la covid-19 (SARS-COV-2) au Burkina Faso. Elle a obtenu la note de 18 sur 20.

« Mon sujet a porté sur la dynamique de la perte des anticorps contre le virus de la covid-19 (SARS-COV-2) au Burkina Faso. Il s’agissait de savoir combien de temps les anticorps durent dans l’organisme et quels sont les facteurs qui sont associés à la perte de ceux-ci », a affirmé l’impétrante, Zou Flore Reine Millogo.

Elle a précisé que dans ses résultats, elle a remarqué que ce sont les personnes âgées de 19 à 59 ans qui perdaient plus leurs anticorps par rapport aux autres tranches d’âges (10 à 18 ans et 60 ans et plus).

Mlle Millogo a également souligné que les anticorps jouent un rôle central dans la protection contre les infections virales dont la présence dans le sang indique une exposition au virus, même chez les personnes asymptomatiques.

Les enquêtes de l’étudiante pour l’obtention de son diplôme se sont déroulées auprès des populations des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au cours de l’année 2021.

La soutenance a été précédée par un stage entre juin et décembre 2024 au Centre Muraz de Bobo-Dioulasso.

La COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2, est apparue en décembre 2019 à Wuhan en république de Chine, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle s’est rapidement propagée à travers le monde, poussant l’OMS à déclarer une pandémie le 11 mars 2020.

Au 15 juillet 2022, l’Afrique avait enregistré́ 12,4 millions de cas et 256 000 décès.

Au Burkina Faso, depuis le 9 mars 2020, 21 128 cas et 187 décès avaient été signalés.

