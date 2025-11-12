Burkina-Don-Sang-Collaboration-Éducation

Burkina : SOS Sang et le CNTS plaident pour une meilleure coordination entre acteurs du don de sang et de l’éducation

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB) – L’Association SOS Sang, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a organisé mardi à Ouagadougou une rencontre de plaidoyer à l’endroit des responsables d’établissements d’enseignement secondaire du Kadiogo, en vue de renforcer la coordination entre acteurs du don de sang et du secteur éducatif pour une mobilisation plus efficace des élèves donneurs.

Tenue dans la salle de réunion du CNTS, cette rencontre, soutenue financièrement par le Programme de Santé Sexuelle et Reproductive (PSSR), a réuni une vingtaine de responsables d’établissements, des directeurs généraux, proviseurs et directeurs, ainsi que des représentants de la Direction régionale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Kadiogo.

Les participants ont été sensibilisés sur la situation du don de sang au Burkina Faso, l’importance du rôle des élèves dans la collecte et les actions que peuvent entreprendre les responsables d’établissements pour renforcer la mobilisation.

Selon M. Charles K. Bassonon, contrôleur interne du CNTS et communicateur à la rencontre, près de 70% des poches de sang collectées au Burkina Faso proviennent des élèves et étudiants. Il a souligné que cette forte contribution justifie la nécessité de créer des cadres permanents de concertation et de coordination entre le CNTS, les associations promotrices du don de sang et les établissements scolaires.

« Il s’agit de capitaliser les acquis, d’assurer la pérennisation des actions et de garantir une mobilisation efficiente de cette couche importante des donneurs que sont les élèves et étudiants », a-t-il indiqué.

Les responsables d’établissements présents ont formulé plusieurs suggestions à l’endroit du CNTS et de SOS Sang, notamment pour renforcer la collaboration et améliorer les campagnes de sensibilisation au sein des établissements.

Agence d’information du Burkina