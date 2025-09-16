Burkina-Solidarité- Familles-Combattants-Tombés

Burkina/Solidarité : La Nation réaffirme son soutien aux familles des combattants

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)- La deuxième édition de la semaine de soutien psychosocial et spirituel, au profit des veuves, orphelins, blessés et disparus des Forces de défense et de sécurité (FDS), s’est tenue lundi au camp Naaba Koom II à ouagadougou, en présence du Chef d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo.

Cette édition vise à créer des espaces de parole, d’écoute, de réconfort et de ressourcement intérieur au profit 144 familles des héros tombés les armes à la main, des blessés et des portés disparus en opération.

La représentante des combattants tombés pour la patrie, Nafisétou Guira a exprimé sa gratitude aux autorités et à la nation burkinabè tout entière pour le soutien multiforme dont elle et ses mandants bénéficient.

« Vous nous rappelez chaque jour que nos papas faisaient partie d’une grande famille, l’armée du Burkina Faso. Nous vous remercions et promettons de travailler dur à l’école pour honorer leur mémoire », a-t-elle déclaré.

Le Chef d’État-major des armées, le général de brigade Moussa Diallo, a souligné que la solidarité et la cohésion constituent des valeurs essentielles pour l’armée, avant de préciser que l’accompagnement psychosocial et spirituel des familles et blessés est pour eux un devoir à la fois moral, social et institutionnel.

Il a annoncé une série d’activités : remise de kits scolaires aux orphelins, conférence au profit du personnel du camp, visites aux blessés de guerre, et une journée de prières regroupant toutes les confessions religieuses le vendredi 19 septembre 2025 au camp Naaba Koom II.

Le général Diallo a également salué l’engagement des autorités nationales et des structures de soutien qui œuvrent pour une prise en charge digne et durable des familles et blessés.

Selon le commandant de la garde républicaine, Souleymane Zango, cette semaine spéciale aux profits des ayants droit des combattants est née du constat les forces de défense et de sécurité, bien qu’entraînées et équipées pour affronter les pires conditions sur le terrain, restent des êtres humains confrontés à des pressions mentales, émotionnelles et spirituelles intenses.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata