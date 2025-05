Burkina/Solidarité : Des anciens étudiants soutiennent la pédiatrie Charles-de-Gaulle avec 1,5 millions de FCFA

Ouagadougou, 30 mai 2025 (AIB) – La promotion 2002-2006 de l’Unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques (UFR-SJP) de l’ex-université de Ouagadougou a offert, vendredi, une enveloppe de un million et demie de FCFA aux enfants malades de l’hôpital pédiatrique Charles-de-Gaulle.

Les anciens étudiants de droit (promotion 2002-2006) de l’université de Ouagadougou, actuelle université Thomas Sankara, ont fait parler leur cœur à travers ce don de 1,5 millions de FCFA aux malades du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-de-Gaulle (CHUP-CDG), le vendredi 30 mai 2025.

Selon le représentant de la promotion, Roger Minougou, ce geste, en guise de soutien, est une façon pour la promotion de témoigner sa solidarité aux malades du CHUP-CDG.

Pour lui, ce don symbolique contribuera à soulager les souffrances des enfants durant leur séjour à l’hôpital.

« Nous savons que ce montant ne guérira pas toutes les douleurs, mais nous espérons que ce geste aidera à soulager les patients et leurs accompagnants », a-t-il ajouté.

Roger Minougou a saisi l’occasion pour rendre hommage à l’ensemble du personnel soignant du centre, qui œuvre avec courage, parfois dans des conditions difficiles, pour restaurer la santé et la dignité des patients.

Le directeur général par intérim de l’hôpital pédiatrique Charles-de-Gaulle, Denis Compaoré, a rassuré les donateurs quant à la bonne gestion du montant.

Il a également précisé que le don permettra d’aider les parents qui n’arrivent pas à assurer convenablement la prise en charge de leurs enfants, faute de moyens.

Agence d’information du Burkina

BO/ZO/ATA