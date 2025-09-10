Burkina-Sécurité- milieu-Urbain- lancement-brigade-Motorisée

Burkina/Sécurité en milieu urbain : La Police nationale lance la Brigade Motorisée de Sécurité et d’Intervention (BMSI)

Le Directeur Général de la Police nationale, l’Inspecteur Général de Police, Thierry Dofizouho Tuina, a présidé, mercredi, à Ouagadougou, la cérémonie de lancement de la Brigade Motorisée de Sécurité et d’Intervention (BMSI), en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires.

Placée sous la houlette de la Brigade Anti-criminalité (BAC), la BMSI a pour missions, entre autres, d’effectuer des patrouilles de répression des actes d’insécurité, d’assurer les escortes des convois et la protection des hautes personnalités, ainsi que la sécurisation des institutions étatiques et les installations stratégiques et vitales.

Elle a également la charge d’assurer le renseignement opérationnel, de prêter mains fortes aux autres Forces de Défense et de Sécurité (FDS), de lutter contre l’incivisme routier et d’effectuer des contrôles ciblés dans les grands carrefours et axes.

Le directeur général de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, a salué la mise en place de cette nouvelle offre sécuritaire qui se veut être une réponse adaptée à certaines formes de criminalité qui sévissent dans les villes.

Il a par ailleurs souligné que cette brigade permettra à la Police nationale, de « traquer et d’appréhender en temps réel les délinquants opérant à bord d’engins à deux roues dans le souci de répondre de façon plus spécifique à l’incivisme routier ».

M. Tuina a exhorté les populations à la coproduction de la sécurité avec la forces de l’ordre en apportant des informations utiles et en s’impliquant davantage dans l’architecture sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

Source: Police Nationale