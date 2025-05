BURKINA-SANTE-DISTRICT-BASKUY-OPERATION

Burkina/Santé : Le district sanitaire de Baskuy débarrasse la rue de Moro Naaba Sanem de ses ordures

Ouagadougou, 21 mais 2025 (AIB)- Le district sanitaire de Baskuy, a initié mercredi, une opération de salubrité communautaire dénommée «Nimby» sur la rue de Mogho Naaba Sanem, dans le but de sensibiliser la population riveraine sur l’assainissement du cadre de vie, à l’approche la saison pluvieuse pour éviter des maladies telles que le paludisme et la dengue.

Dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique, le personnel du district sanitaire de Baskuy, les commerçants, les VN-ASBC et la population riveraine ont pris d’assaut la rue de Moro Naaba Sanem pour une journée de salubrité communautaire, dans le but de prévenir des maladies comme le paludisme et la dengue à l’approche de la saison pluvieuse.

Armés de pelles, truelles, râteaux, brouettes et de taxis-motos, ce mercredi 21 mai 2025

Cette activité, première du genre, en dehors des formations sanitaires vise à conscientiser la population riveraine sur la nécessité de rendre propre son milieu de vie, afin d’éviter des maladies comme le paludisme et la dengue avec l’arrivée de la saison hivernale.

L’opération appelée «Nimby 1» »( Not In My Back Yard) qui veut dire « Pas d’ordures ni d’eau stagnante devant chez moi » regroupant les Agents à base communauté de sante (ASBC) se veut être une occasion pour les habitants de Samandin de prendre en charge leur propre santé par un assainissement de leurs cadres de vie et de travail.

« Nous sommes réunis ce matin dans le cadre de la première édition des journées d’excellence du district sanitaire de Baskuy qui sont marquées par le lancement cette opération de salubrité spécifique », a affirmé le Médecin chef du district sanitaire (MCD) de Baskuy, Dr Natogma Ursule BAMBARA.

« Nous sommes à la veille de la saison hivernale et nous savons que c’est une période propice aux maladies comme le paludisme et la dengue. Notre mission première est la prévention, c’est pour cela que nous sommes sortis aujourd’hui pour assainir la rue Moro Naaba Sanem dans le but de lutter contre les maladies », a-t-elle confié.

Le MCD de Baskuy a souhaité que cette activité se pérennise davantage pour le bonheur des populations tout en recommandant aux populations et aux accompagnants des malades de promouvoir des activités d’assainissement dans leurs cadres de vie et de travail.

La résidente de Samandin, Zoénabo Ouédraogo, presque la soixantaine a, pour sa part, salué l’initiative du district sanitaire de Baskuy qui permet de lutter contre des maladies telles le paludisme et la dengue.

La riveraine Ouédraogo a appelé la population à emboîter le pas du personnel de santé dans leurs actions de salubrité pour son mieux-être.

Le réparateur de poste téléviseurs à Samandin, Issouf Tondé s’est dit satisfait du geste du district sanitaire qui sensibilise davantage la population sur l’assainissement.

« Si le quartier est assainit, il n’y aura plus de moustiques dans les caniveaux et cela permet de lutter contre les maladies », a-t-il renchéri.

Cette première édition des journées d’excellence du district sanitaire de Baskuy, dans l’arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou se tient du 21 au 24 mai 2025.

Ces journées seront ponctuées par une immersion à la grande chancellerie, un don de sang, un dépistage du cancer du col de l’utérus, un match de football et une soirée de récompense

Agence d’information du Burkina

NO/YOS/ATA