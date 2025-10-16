Burkina–Solidarité–Enfants–VDP–Don–Sank Money

Burkina : Sank Money offre des kits scolaires aux enfants des VDP tombés au front

Ouagadougou, 16 oct. 2025 (AIB) – La plateforme électronique Sank Money a offert, jeudi à Ouagadougou, des kits scolaires au profit des enfants des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire national. Le don a été réceptionné par le commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (B-VDP), Mahamady Sawadogo.

Le directeur général de Sank Money, Sada Zougmoré, a indiqué que ce geste est avant tout « un don pour la patrie » qui ne saurait être estimé en valeur.

« Nous sommes dans une situation d’insécurité et des gens ont donné leur vie pour nous sauver, pour nous permettre de continuer d’exister. Nous avons donc décidé aujourd’hui de venir au secours des enfants de ces braves », a-t-il déclaré.

M. Zougmoré a souligné que Sank Money, société 100 % burkinabè œuvrant dans le numérique, est « le VDP de la liberté financière ». Selon lui, l’entreprise entend poursuivre son engagement social et patriotique en soutenant ceux qui défendent la nation.

« Nous lançons un appel à tous les Burkinabè à avoir un regard pour ces familles. Ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons encore debout méritent que nous soyons l’assurance de leurs descendants », a-t-il insisté.

Le patron de Sank Money a ajouté que cette initiative, au-delà de sa portée symbolique, s’inscrit dans une collaboration durable avec la B-VDP. En plus du soutien social, Sank Money accompagne déjà la brigade dans la gestion numérique et le paiement électronique des primes des VDP, a-t-il rappelé.

Pour sa part, le commandant de la B-VDP, Mahamady Sawadogo, a salué le geste de Sank Money, qu’il a qualifiée d’entreprise patriotique soucieuse du bien du Burkina Faso.

« Depuis un certain moment, Sank Money nous accompagne à travers le paiement électronique des primes de la B-VDP, ce qui a permis de résoudre de nombreuses difficultés. Aujourd’hui, elle va au-delà en pensant aux orphelins des VDP tombés sur les champs de bataille », a-t-il expliqué.

Le commandant Mahamady Sawadogo a exprimé sa gratitude, estimant que ce don apportera un soulagement aux familles endeuillées.

« Nous osons croire que d’autres entreprises suivront cet exemple afin de soutenir davantage les enfants des VDP et de contribuer à la prise en charge de leur scolarité », a-t-il souhaité.

La représentante des bénéficiaires, Aminata Ouédraogo, s’est réjouie du geste de Sank Money qui, selon elle, leur enlève une épine du pied. Au nom des bénéficiaires, elle a remercié le donateur pour son bienfait.

Agence d’Information du Burkina

Bak/ata