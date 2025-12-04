Burkina-Revue-Presse

Burkina : 370 travailleurs décorés et début des travaux de la cité Rimkiéta à la Une des journaux

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB) – Les parutions de ce jeudi font écho de la pose de la première pierre de la cité Espérance de Rimkiéta et de la reconnaissance par la Nation du mérite de 370 travailleurs.

« Commémoration du 11-Décembre 2025 : la Nation reconnaissante à 370 travailleurs », affiche le quotidien d’État, Sidwaya, à sa Une.

Selon le journal, au cours d’une cérémonie présidée mercredi par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, Grand Maître des Ordres burkinabè, la Nation a reconnu les mérites d’agents du public, du privé et du secteur informel.

Sidwaya précise qu’il s’agit d’un Grand officier, de 13 Commandeurs, 29 Officiers et 93 Chevaliers dans l’Ordre des Ét alons, ainsi que de 2 Commandeurs, 13 Officiers et 219 Chevaliers dans l’Ordre du Mérite burkinabè.

Le quotidien bobolais, l’Epress du Faso souligne que ces valeureux fils et filles, distingués pour leur abnégation et leur engagement au travail, ont reçu les félicitations du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Pour sa part, le journal privé, Le Pays rapporte les propos de quelques récipiendaires dans ses colonnes.

« Je suis heureux d’avoir été décoré. Le Président du Faso s’est rappelé des chefs traditionnels. Nous lui sommes reconnaissants (…). Cette médaille va nous donner encore plus de force pour continuer à agir dans le sens de rassembler nos populations », indique Sa Majesté Sambe Naaba Tigré2 du Yatenga.

« Nous sommes très heureux pour cette médaille. Je remercie le Chef de l’État et tout son gouvernement. Nous saluons Sa Majesté Naaba Kiiba du Yatenga (…). Que Dieu bénisse notre pays », a affirmé Sa Majesté Naaba Kom-Menem Moogo, chef de canton de Kalo.

Autre sujet abordé par les journaux : la construction de la cité Espérance de Rimkiéta.

« Construction de la cité de l’Espérance à Ouagadougou : les travaux lancés par la CEGECI », titre Le Pays, qui souligne que le complexe immobilier sera réalisé sur un terrain d’une superficie d’environ 8 400 m². Il comprendra principalement six immeubles à usage d’habitation en R+3, un immeuble commercial en R+2 et un bâtiment à rez-de-chaussée simple, également à usage commercial.

Le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, précise que le démarrage des travaux de ce projet pilote est prévu pour le premier trimestre de l’année 2026, avec un délai de livraison de 24 mois ; pour un coût total de 3 milliards 300 millions FCFA.

Sur le même sujet, le quotidien d’État Sidwaya indique que le Centre de gestion des cités (CEGECI) confirme la volonté du gouvernement de renforcer l’accès au logement décent, de moderniser les espaces urbains et de mieux organiser l’occupation du foncier.

