Burkina: Plusieurs réformes ont été opérées par le gouvernement pour la réussite de l’offensive agropastorale.

Le ministre d’Etat et ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié a indiqué hier vendredi à Bagré, dans la région du Nakambé, que diverses reformes ont été engagées par le gouvernement pour la réussite de l’Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) au Burkina Faso.

Le ministre d’Etat et ministre en charge de l’Agriculture, le commandant, Ismaël Sombié a échangé le vendredi 1er août 2025 au centre écotouristique de Bagré (Nakambé), lors d’un déjeuner de presse sur l’Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) 2023-2025 et le déroulement de la campagne 2025-2026.

Pour lui, diverses reformes ont été entreprises par l’Etat sous l’impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour le succès de l’OAPH dont l’objectif principal est l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso.

Le commandant Sombié a précisé qu’il s’agit, entre autres, de la création d’un Fonds de souveraineté alimentaire dénommé Fonds Dumu Kafa, des Brigades de mécanisation agricole (BMA), de la Société Burkinabé d’intrants et matériels agro-pastoraux (SOBIMAP), du lancement des cultures spécifiques telles que le cacao, le blé, la vigne, la banane plantain, le tournesol.

Le ministre d’Etat a également fait cas de la dissolution des assemblées consulaires des chambres d’agriculture, de la réforme du système de vaccination des animaux, de la création du Conseil burkinabè des filières agropastorales et halieutique, de la société d’Etat Faso Guulgo, du lancement de l’opération de la pisciculture en cage flottante.

Ismaël Sombié s’est aussi appesanti sur la construction et la réhabilitation des retenues d’eau telles que les barrages de Diarradougou(Bobo-Dioulasso) d’une capacité de 10 000 m2, de Sanghin, de Goulouré (Nando), de Boussouma (Kuilsé).

Plus de 25 000 ha de bas-fonds dont 15 000 ont été aménagés par les agents et les populations bénéficiaires avec la réalisation de près 185 forages à gros débit dans les bas-fonds, dans les 13 régions du pays, a-t-il relevé.

Au sujet de la campagne agropastorale 2025-2026, le premier responsable du département de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques a signalé que l’Etat a consenti d’importants efforts au profit du monde rural dont le montant total s’élève à plus de 104 milliards FCFA.

Le commandant Sombié a expliqué que les autorités ont soutenu, les producteurs avec des intrants (15 000 t de semence, près de 70 000 t de NPK et d’urée), d’équipements (608 tracteurs, 1102 motoculteurs), du matériel d’irrigation ( 485 motopompes, 29 969 PVC) des moyens logistique ( 1 033 motos pour agents, 36 véhicules de type Pick up).

D’après le ministre, le monde rural a été accompagné avec 2 250 noyaux reproducteurs de petits ruminants, 2 794 kits de volaille et 1000 animaux d’embouche et de labours.

« L’installation de la campagne agropastorale 2025-2026 est caractérisée par un démarrage tardif à normal sur la majeure partie des régions », a-t-il dit tout en gardant l’espoir qu’avec les différentes réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de l’OAPH, la présente campagne humide sera bonne.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA