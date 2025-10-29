BURKINA-SANTE-PEDIATRIE-JOURNEES-SCIENTIFIQUES

Burkina/ Pédiatrie Charles-De-Gaulle : Des journées scientifiques et portes ouvertes pour promouvoir la chirurgie mini-invasive

Ouagadougou, 29 octobre 2025 (AIB) – Le Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-De-Gaulle (CHUP-CDG) a abrité, du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025, les premières Journées scientifiques couplées aux journées portes ouvertes de la chirurgie pédiatrique, réunissant acteurs de la santé et personnel hospitalier. Placées sous le parrainage du directeur général de la Banque commerciale du Burkina, Dr Patrice Forogo, représenté par le directeur général adjoint, Serges Toé et le coparrainage du directeur général du CHUP-CDG, Issa Ilboudo, ces journées ont été organisées par la Société burkinabè de chirurgie pédiatrique (SOBUCHIP).

La cérémonie d’ouverture s’est tenue le lundi 20 octobre dans la salle de conférence du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-De-Gaulle (CHUP-CDG).

Les journées scientifiques avaient pour thème : « L’implémentation de la chirurgie mini-invasive, un défi pour le chirurgien pédiatre au Burkina Faso », tandis que les Journées portes ouvertes ont porté sur « La chirurgie néonatale au CHUP-CDG et perspectives ».

Le président de la SOBUCHIP, Pr Émile Bandé, a souligné l’importance particulière de cette rencontre, qui permet non seulement aux praticiens d’échanger sur leurs expériences, mais aussi d’ouvrir les portes du service au grand public.

« Il faut que les familles sachent ce que nous faisons, qu’elles n’aient plus peur de la chirurgie et qu’elles comprennent comment éviter certains accidents domestiques », a soutenu Pr Bandé.

Le directeur général du CHUP-CDG, Issa Ilboudo, également coparrain de l’événement, a salué l’initiative, la qualifiant de « moment clé dans l’engagement collectif pour améliorer la prise en charge chirurgicale des jeunes patients ».

Il a insisté sur la nécessité de collaborer, partager et innover ensemble, avant de rappeler un proverbe africain :« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Pendant cinq jours, l’événement a été marqué par diverses activités : communications scientifiques, démonstrations de vidéochirurgie, panels de discussion et expositions.

Ces journées ont constitué un moment fort d’échanges, de partage d’expériences et de renforcement des capacités pour les acteurs de la chirurgie pédiatrique au Burkina Faso.

Elles ont également permis de mettre en lumière les avancées, les défis et les perspectives de cette spécialité essentielle à la santé de l’enfant.

Rappelons que les premières interventions de chirurgie pédiatrique ont débuté au CHUP-CDG en 2004.

La cérémonie de clôture s’est déroulée dans une ambiance conviviale, marquant la fin de cette première édition. Les participants sont repartis satisfaits et engagés à poursuivre la dynamique de promotion de la chirurgie mini-invasive, tant au CHUP-CDG que dans les autres régions du Burkina Faso.

Ces journées ont également enregistré la participation d’un invité d’honneur, Pr Ashwin Pimpalwar, professeur titulaire de chirurgie pédiatrique venu des États-Unis d’Amérique, qui a partagé son expertise en vidéochirurgie pédiatrique.

Agence d’Information du Burkina

