Burkina : Les préparatifs pour l’organisation du premier salon régional de l’agriculture à Ouahigouya se passe bien, rassure le comité d’organisation

Ouagadougou, 23 avr. 2025 (AIB) – Le président du comité d’organisation du premier Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL), Issouf Traoré, a rassuré les festivaliers sur les préparatifs de ce rendez-vous des acteurs du monde du développement rural, saluant les partenaires de cet évènement économique. Ce salon est prévu se tenir du 1er au 4 mai 2025, à Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord, dans la province du Yatenga.

« Présentement, les préparatifs vont bon train. Nous avons une équipe dynamique qui s’attelle à suivre le programme que nous avons élaboré dès le départ », a indiqué le président du comité d’organisation, Issouf Traoré.

M. Traoré a ajouté que le salon est organisé en partenariat avec la Fédération nationale des groupements Naam. « D’ailleurs, ce sont eux qui vont trouver l’espace pour héberger les expositions et rendre disponibles les salles de communication », a-t-il renseigné.

Il a également fait savoir que le comité a fait « la ronde des fils de la localité qui sont à Ouagadougou ou ailleurs, qui ont fait aussi un retour positif ».

De son avis, l’Association pour le développement économique et social de la région du Nord (ADES/Nord), regroupant l’ensemble des fils et filles de cette région, est favorable à l’initiative. Et des membres de cette structure également se sont déclarés favorables pour accompagner la tenue et la réussite de ce salon, s’est-il réjoui.

« Nous attendons fortement la participation des autorités locales chez qui nous avons fait la ronde pour solliciter leur implication et celles des invités d’ailleurs, à l’international. Car de telles activités ne peuvent pas se dérouler sans leur présence et celle de l’Etat. Donc, nous attendons l’appui des autorités étatiques aux plans financiers, humain et technique et des partenaires », a mentionné le comité.

Il a salué le fait que le ministère d’Etat, en charge de l’agriculture, ait accepté de patronner l’évènement.

Comme attente, « c’est l’implication réelle de ceux pour qui le salon est organisé. Je veux parler des acteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de la transformation des produits forestiers non ligneux. Notre souhait est que les participants ressortent du Salon avec des partenariats tissés, en plus d’une bonne participation des acteurs, un bon retour sur les investissements, de sorte à ce qu’on puisse aussi contribuer à améliorer les

conditions de vie des producteurs et atteindre l’autosuffisance alimentaire, qui est vraiment une ambition », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

Dnk/yos