Burkina : Le programme de volontariat dresse un bilan satisfaisant après 4 mois d’exécution du PRCJ

Ouagadougou, 19 fév. 2025 (AIB)- Le Groupement d’intérêt public-programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB),a dressé, mercredi un bilan positif de la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités des jeunes au Burkina Faso (PRCJ) sur une période de 4 mois.

«La mise en œuvre du PRCJ a nécessité la mobilisation et le déploiement de 53 volontaires nationaux dans les communes de la région du Centre sur une période de 4 mois, allant de septembre 2024 à janvier 2025», a indiqué le Directeur général(DG) du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), Djourmité Nestor Noufé.

Le DG du programme s’exprimait mercredi, à Ouagadougou, lors d’une rencontre bilan de mise en œuvre du PRCJ afin de tirer des conclusions en vue de mieux réussir les futures initiatives.

M. Noufé a soutenu que l’objectif recherché à travers ce projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vies des personnes déplacées internes, des communautés hôtes et à l’employabilités des jeunes.

Pour lui, le projet intervient dans l’encadrement préscolaire, l’agriculture hors sol, l’entretien et la réparation des routes à travers la technique du « Do Nou », le sport et la cohésion sociale.

« La valeur ajoutée par rapport à cette initiative, pour le cas, par exemple, du Do Nou, est de recruter des volontaires et les former afin qu’ils transfèrent leurs compétences aux populations hôtes », a-t-il expliqué.

La représentante de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Michie Takasu, a souligné que dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Japon et le Burkina Faso, c’est la première année de mener des projets de renforcement des capacités de la jeunesse.

Elle a remercié les 53 volontaires qui ont travaillé dans des conditions difficiles pendant 04 mois.

«Grâce à vos efforts, des PDI et des communautés hôtes se sont sentis accompagnés et soutenus et cela n’a pas de prix », s’est réjoui, Mme Takasu qui a également noté que les résultats obtenus sont satisfaisants.

Le Projet de renforcement des capacités des jeunes au Burkina Faso (PRCJ), a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des PDI, des communautés hôtes et de l’employabilité des jeunes.

La mise en œuvre du projet s’est déroulée dans la région du Centre à travers les communes de Ouagadougou, Pabré, Komki Ipala, Tanghin Dassouri, Komsilga, Saaba et Koubri et a mobilisé des communautés hôtes et des PDI.

2 599 personnes ont été touchées dans les différents domaines d’intervention du projet.

Agence d’information du Burkina

HB/yos/yo