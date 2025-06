Burkina : Le nouveau DG des douanes s’engage à servir avec abnégation et loyauté pour une « forteresse douanière » au servir du pays

Ouagadougou, 27 juin 2025 (AIB) – Le nouveau directeur général des douanes, l’inspecteur divisionnaire des douanes Dr Yves Kafando, s’est engagé vendredi à Ouagadougou à servir avec constance, abnégation et loyauté pour construire une forteresse douanière au servir d’un Burkina Faso plus fort.

« Je prends ici l’engagement solennel de servir avec constance, abnégation et loyauté et donne rendez-vous à l’heure du bilan avec l’intime conviction qu’ensemble, pierre après pierre, geste après geste, valeur après valeur, nous construisons cette forteresse douanière au service d’un Burkina Faso plus fort », a indiqué le nouveau directeur général des douanes l’inspecteur divisionnaire des douanes Dr Yves Kafando.

Dr Kafando s’exprimait à Ouagadougou au cours de son installation par le ministre en charge des Finances, Dr Aboubacar Nacabano.

Agence d’information du Burkina