Burkina : Le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, lance la construction d’une usine de production de médicaments vétérinaires à Samendeni

Bobo-Dioulassa, 23 mai 2025 (AIB) – Le ministre en charge de l’Agriculture et des Ressources animale et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a posé jeudi à Samendeni, dans la province du Houet, régions des Hauts-Bassins, la première pierre de construction d’une usine de production de médicaments vétérinaires, d’une valeur de 21 milliards FCA, en vue d’assurer l’autonomie du pays dans l’importations desdits produits.

« La réalisation de cette infrastructure va constituer une bouffée d’oxygène pour nos braves et résilients paysans », s’est réjoui le directeur général des ressources vétérinaires au ministère de l’Agriculture et des Ressources animales et halieutiques le capitaine Aboubacar Nacro.

A termes, cette usine permettra de produire 110 000 millions de tonnes de doses de vaccins par an, des antibiotiques, des vitamines de bonne qualité répondant aux standards nationaux et internationaux à des prix abordables, qui seront également utilisés dans les campagnes de vaccination. Il permettra également de limiter la rupture, a ajouté le capitaine Nacro.

De son avis, l’usine permettra au pays d’économiser environ 10 milliards par an, jadis investis dans l’acquisition et l’importation des médicaments vétérinaires.

D’un coût global estimé à 21 milliards FCFA, l’infrastructure permettra de générer 600 emplois directs et indirects. Les premières doses de vaccins sont attendues dans 18 mois.

Bâtie sur une aire de 40 hectares, l’infrastructure sera dotée de laboratoires de production et de contrôle qualité, de chambres froides, d’une animalerie, d’une clinique vétérinaire, d’un dispensaire, d’un système de traitement de déchets et bien d’autres équipements.

La réalisation de la première usine de production de médicaments vétérinaires entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’offensive agropastorale et halieutiques 2023-2025, voulue par président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

DNK