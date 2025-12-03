Burkina: Le ministre de la Communication rappelle aux journalistes leur devoir de responsabilité sociale

Ouagadougou, 2 décembre 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Communication Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a exhorté mardi, les journalistes des médias régionaux, à ne pas taire la vérité mais à réfléchir par deux fois, avant de publier des informations qui vont à l’encontre des intérêts du Burkina Faso.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a échangé mardi à Ouagadougou avec les professionnels des médias régionaux, en séjour dans la capitale pour un atelier d’immersion destiné à renforcer leurs capacités et à consolider le partenariat avec le Service d’information du gouvernement (SIG).

Initiée par le SIG, en collaboration avec le département en charge de la communication, la rencontre visait à recueillir les préoccupations des journalistes, à identifier les difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail quotidien et à favoriser un partage d’informations direct avec le ministre.

Au cours des échanges, francs et sans détour, plusieurs sujets ont été abordés. Les journalistes ont exposé leurs préoccupations, auxquelles le ministre a apporté des réponses.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a rappelé qu’« il n’existe ni journalistes de première zone, ni journalistes de seconde zone, il n’y a que des journalistes au Burkina Faso », soulignant la volonté du gouvernement de promouvoir un journalisme professionnel.

« Si nous voulons lutter efficacement contre la désinformation et que nous n’avons pas des relais professionnels et sérieux comme vous, notre combat sera vain », a-t-il déclaré, saluant le rôle déterminant des journalistes des régions dans la lutte contre les fausses informations.

Le ministre a encouragé les professionnels à poursuivre leur mission d’information : « Informez nos populations partout où elles se trouvent sur la vie de la Nation. La Nation se porte bien. Le Burkina Faso est debout, avance et constitue aujourd’hui une référence pour l’Afrique et au-delà. »

Il a également insisté sur le patriotisme et la responsabilité citoyenne des journalistes. « Nous ne demandons pas de cacher la vérité, mais lorsqu’une vérité risque de ne pas faire avancer le pays, réfléchissez à deux fois avant de décider si elle mérite d’être portée à la connaissance du public », a-t-il conseillé.

Le coordonnateur du SIG, Jérémi Sié Koulibaly, a indiqué qu’une vingtaine de journalistes des régions prennent part à l’activité.

Il s’est dit « satisfait » des échanges avec le porte-parole du gouvernement, rappelant que « les journalistes des régions jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la communication publique à travers le pays ».

Selon lui, « les médias régionaux sont des acteurs majeurs pour garantir une communication gouvernementale de qualité ».

Pour Constantin B. Zagré, journaliste à Radio Salaki de Dédougou, la rencontre revêt une importance particulière.

« Cet entretien nous a éclairés sur la manière de travailler avec le ministère pour accéder à une information vraie et juste, afin de mieux la relayer aux populations », a-t-il confié.

Le programme d’immersion des journalistes des régions se poursuivra dans les prochains jours dans la capitale.