Burkina : Le ministère des Infrastructures réalise 84,60% de ses missions en 2024

Ouagadougou, 13 fév. 2025 (AIB)-Le ministre en charge des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a indiqué jeudi que son département a exécuté 84, 60% de son contrat d’objectif en 2024.

<<Nous avons été évalué par le chef du gouvernement et il ressort que nous avons réalisé 84, 60% de nos objectifs au 31 décembre de l’année 2024>>, a affirmé le ministre en charge des Infrastructures, Adama Luc Sorgho.

Si le premier responsable du département se dit satisfait de la performance réalisée, Il estime cependant que ce résultat doit être amélioré pour permettre aux populations d’avoir des infrastructures en quantité et en qualité.

Pour lui, les difficultés qui ont jalonné la mise en œuvre du contrat d’objectif sont entre autres le contexte sécuritaire, la libération tardive des emprises des voies par la SONABEL et l’ONEA.

Toutefois, M. Sorgho soutient qu’avec l’initiative présidentielle <<Faso Mebo>>, des vastes chantiers sont en cours dans les zones à défi sécuritaire.

Le département des Infrastructures est chargé de la sauvegarde du patrimoine routier ferroviaire, aéroportuaire, maritimes et cartographique d’une part, et la reprise des travaux d’infrastructures dans toutes les zones, d’autres part.

En 2024, le ministère a assuré l’entretien courant de 6600 kilomètres de route, 1200 kilomètres de pistes rurales et 13 kilomètres de voirie urbaine à Ouagadougou et 30 à Fada.

Agence d’information du Burkina

