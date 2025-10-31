Burkina-Diplomates-Sensibilisation

Burkina : le ministère des Affaires Étrangères sensibilise les diplomates nouvellement accrédités au Burkina Faso sur le respect des lois et règlements

Ouaga, 31 oct. 2025 (AIB) – Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur à travers la Direction générale des Affaires juridiques et consulaires a organisé, le jeudi 30 octobre 2025, une session d’accueil et d’information, au profit du personnel diplomatique et des fonctionnaires internationaux nouvellement accrédités au Burkina Fao.

L’ouverture des travaux a été présidée par le Secrétaire général du ministère, l’Ambassadeur Hermann Yirigouin Toé.

La session d’information vise à sensibiliser le corps diplomatique nouvellement affectés au Burkina Faso sur l’environnement juridique, institutionnel et diplomatique de notre pays.

Il s’agit concrètement pour les organisateurs, de mettre à la disposition des partenaires toutes les informations sur les lois et les règlements qui encadrent les privilèges et immunités diplomatiques du Burkina Faso, conformément aux prescriptions de la Convention collective de Vienne de 1961 et celle de 1963.

Un rendez-vous institutionnel qui traduit selon le Secrétaire général, la volonté du gouvernement de créer et d’entretenir un climat de confiance et de coopération constructive avec les partenaires du Burkina Faso, en vue d’asseoir une compréhension mutuelle sur la nouvelle donne diplomatique des autorités nationales.

« Cette rencontre est un espace de dialogue, d’écoute réciproque et de coopération constructive. Trois ingrédients essentiels pour une diplomatie moderne, pragmatique et respectueuse des souverainetés », a souligné l’Ambassadeur Hermann Yirigouin Toé.

Cette initiative du ministère des Affaires étrangères est appréciée des diplomates en fonction au Pays des Hommes intègres.

Pour le doyen du corps diplomatique, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, c’est une interaction positive qui permettra aux nouveaux arrivants d’être informés sur la dynamique en cours et d’être au même niveau d’information que tout le monde.

Les quatre thématiques développées au cours de la rencontre ont porté sur la présentation du ministère en charge de la diplomatie, notamment la mise en œuvre effective des privilèges et immunités diplomatiques au Burkina Faso, la présentation de la législation du travail et la question de sécurité du personnel et des locaux diplomatiques et les postes consulaires dans le contexte de lutte contre le terrorisme.

Agence d’information du Burkina

Source : DCRP/MAECR-BE