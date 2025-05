BURKINA-MINES-ACTEURS-FELICITATIONS

Burkina : Le mérite de 46 personnes reconnu pour leur contribution à l’élaboration des textes miniers

Ouagadougou, 20 mai 2025 (AIB)- Le ministère de l’Energie, des mines et des carrières, a remis mardi, des lettres félicitations à 46 personnes dudit département, pour leur contribution et dévouement à l’élaboration des textes dans le domaine minier au Burkina Faso.

« Cette cérémonie de remise des lettres de félicitations aux 46 personnes qui se veut sobre, est une mission qui m’est des plus agréables, en raison de son importance et de sa particularité puisqu’il s’agit, pour une institution, de témoigner sa reconnaissance à des personnes valeureuses, dévouées et méritantes », a indiqué le ministre en charge des Mines, Yacouba Zabré Gouba.

Pour lui, les acteurs du secteur minier ont été distingués à travers leur contribution à l’élaboration et à l’adoption de la loi sur le Code minier, du contenu local dans le secteur minier en 2024 et leurs textes d’application.

Le ministre Gouba, s’exprimait mardi à Ouagadougou, lors d’une cérémonie de remise de lettres de félicitations et d’encouragement à 46 personnes de son département, choisies par leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens élevé pour le travail abattu, en matière de textes miniers dans le pays.

D’après lui, la disposition de textes juridiques avec son application va assurer une exploitation judicieuse des ressources minières au profit de la population burkinabè.

« C’est le lieu pour moi de reconnaitre et d’apprécier à sa juste valeur, le travail que vous avez abattu dans le cadre de l’accomplissement des missions assignées au ministère de l’Energie, des minières et des carrières », a soutenu le ministre en charge des Mines.

Il a encouragé à maintenir le cap et a souhaité que l’exemple des récipiendaires soit emboîté par leurs collaborateurs et collègues pour l’atteinte des assignés à son département.

Le porte-parole des récipiendaires, Zonas Hien, a indiqué que la cérémonie de reconnaissance à leur égard, a été bien pensée et les motive davantage à persévérer dans leur travail.

M. Hien a par ailleurs signalé qu’une sorte de rage de rattraper le passé s’est fait constater lors des travaux d’élaboration des textes miniers par les acteurs honorés, pour la construction d’un avenir prospère, afin de répondre aux aspirations profondes et légitimes des populations.

Pour l’occasion, le représentant des récipiendaires, s’est réjoui également de la grande participation des sociétés minières aux échanges sur l’élaboration des textes dans le secteur minier.

« Tous les acteurs étaient convaincus que les innovations majeures étaient nécessaires dans notre secteur minier au Burkina Faso », a fait remarquer Zonas Hien.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA