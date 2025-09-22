Burkina-Santé-Pharmacie-Médicaments-Souveraineté

Burkina : Le gouvernement travaille pour le décollage de l’industrie pharmaceutique nationale (Dr Zacharia Yabré)

Ouagadougou, 21 sept. 2025 (AIB)-Le gouvernement burkinabè œuvre à faire passer l’industrie pharmaceutique nationale de son «stade embryonnaire», à un niveau de souveraineté, afin de garantir à la population des médicaments de qualité et accessibles, a affirmé samedi le Directeur général de l’Accès aux médicaments, Dr Zacharia Yabré.

« L’industrie pharmaceutique au Burkina Faso est encore à un stade embryonnaire. Actuellement, avec la vision des nouvelles autorités, il s’agit de donner une impulsion à cette industrie pharmaceutique qui tarde vraiment à décoller », a déclaré samedi Dr Zacharia Yabré.

Le représentant du ministre de la Santé s’exprimait au gala marquant le 25e anniversaire du laboratoire Gamet, spécialisé dans la production de médicaments modernes et traditionnels à base de plantes médicinales locales.

« Le ministère de la Santé accompagne ce laboratoire pour susciter des vocations. L’objectif est d’éveiller l’intérêt, d’amener nos confrères pharmaciens, ainsi que tous les acteurs et investisseurs, à travailler pour que le Burkina Faso puisse atteindre la souveraineté pharmaceutique », a expliqué Dr Yabré.

Le premier responsable du laboratoire Gamet a, pour sa part, remercié le gouvernement burkinabè, et en particulier le ministère de tutelle, pour son constant soutien.

« Nous sommes aujourd’hui dans une période où la souveraineté s’impose. Nos perspectives en matière de souveraineté sont claires : nous continuerons à investir pour soigner davantage de Burkinabè et d’Africains », a souligné Dr Anicet Sawadogo.

Il a promis de collaborer avec les autorités et les autres acteurs de la production pharmaceutique nationale pour développer le secteur de la santé et mieux servir la population.

Au cours du gala, le laboratoire Gamet a remis une bourse, des attestations et des trophées à des personnalités et à des partenaires.

On note particulièrement deux regrettées figures emblématiques de l’industrie pharmaceutique au Burkina Faso, le Dr Jean-Marie Sawadogo (fondateur du laboratoire Gamet) et le Dr Zéphirin Dakuyo, ont reçu des trophées en hommage à leur vision.

Agence d’information du Burkina

