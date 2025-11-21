Burkina-Karité-Exportation-Report

Burkina : Le Gouvernement reporte l’exportation des amandes de karité pour protéger les unités de transformation

Ouagadougou, (AIB) – Le Gouvernement burkinabè a annoncé, mercredi, le report jusqu’à nouvel ordre de la période d’exportation des amandes de karité pour la campagne 2025-2026, dans le but «de rendre disponibles les amandes au profit des unités de transformation au niveau national».

«L’exportation des amandes de karité au titre de la campagne 2025-2026, initialement fixée du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026, est reportée jusqu’à nouvel ordre», indique un communiqué de ministre en charge du Commerce, signé mercredi 19 novembre 2025.

En rappel, le 18 septembre 2024 l’Etat avait interdit l’exportation des amandes afin de favoriser leur disponibilité sur le marché national au profit des entreprises locales. Face aux prévisions jugées favorables de la campagne 2025-2026, un second communiqué en date du 22 septembre 2025 avait fixé l’ouverture des exportations du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026, à condition que les opérateurs vendent au moins 25 % de leurs stocks aux unités locales avant toute expédition.

La note explique que, cette nouvelle mesure fait suite au constat que les transformateurs burkinabè ne reçoivent toujours pas les quantités nécessaires pour leurs activités.»

«Tout contrevenant à cette mesure s’expose à de lourdes sanctions. Ainsi, les produits seront saisis, vendus et les recettes reversées aux Fonds de Soutien Patriotique (FSP), confiscation du moyen de transport et réquisition des personnes impliquées pour des travaux d’intérêt général,» préviens le ministre en charge du commerce.

Le Gouvernement appelle enfin les acteurs économiques à respecter scrupuleusement la décision. Tout cas suspect peut être signalé aux structures de contrôle ou via les numéros verts suivants : 84 00 11 84 / 84 00 11 85.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata