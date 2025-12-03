Burkina-Cité – Lancement-Travaux

Burkina : Le gouvernement lance la construction de la Cité de Rimkiéta d’un coût de 3,3 milliards

Ouagadougou, 3 déc. 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a officiellement lancé mercredi les travaux de construction de la Cité de l’Espérance de Rimkiéta dans l’arrondissement 8 de Ouagadougou, d’un montant de 3 milliards 300 millions FCFA, avec un délai d’exécution de 24 mois.

Ce projet de construction de la Cité de Rimkiéta dans l’arrondissement 8 de la capitale burkinabè, qui comprend entre autres 66 appartements à usage d’habitation et 24 appartements à usage commercial, va coûter 3 milliards 300 millions FCFA.

La construction, confiée au Centre de gestion des cités (CEGCI), se fera sur un terrain de 8,4 hectares situé à Nonghin, dans le secteur 35 de Ouagadougou.

C’est le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikailou Sidibé, qui a posé la première pierre du complexe immobilier en présence de plusieurs autres membres du gouvernement, des autorités coutumières et d’une foule nombreuse.

Agence d’information du Burkina

NO/yos