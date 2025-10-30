BURKINA-COMMUNICATIONS-POSTES-CONTRAT-PLAN

Burkina : Le gouvernement annonce la construction de 20 nouvelles agences de la Poste Burkina Faso

Ouagadougou, 30 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre d’un contrat-plan entre l’Etat et la Poste Burkina Faso, le gouvernement Burkinabè a annoncé la construction de 20 nouvelles agences de la Poste Burkina Faso.

Selon la ministre en charge des Postes, Aminata Zerbo/Sabané, le Contrat-plan autorisé par le conseil, va permettre de construire 20 nouvelles agences de la Poste Burkina Faso.

« Les nouvelles agences postales et celles existantes seront transformées en maisons des citoyens dénommées « Zama Tchè » en langue nationale San », a indiqué Mme Zerbo.

Aminata Zerbo/Sabané, a expliqué que les nouvelles agences vont également disposer d’espaces d’assistance aux populations pour l’accès aux services dématérialisés de l’administration.

« En plus d’offrir les services postaux de base et les services financiers de base, les nouvelles agences vont intégrer des guichets de la Banque Postale pour offrir plusieurs services financiers aux populations », a-t-elle précisé.

Ainsi dans ces agences, a-t-elle soutenu, les populations pourront, par exemple, accéder à Faso Arzèka et également y établir leur certificat de nationalité et leur casier judicaire.

Elle a indiqué que le coût de construction est évalué à plus de 5 milliards et demi de FCFA dont 50% sur les ressources propres de la Poste.

Agence d’information du Burkina

HB/ATA