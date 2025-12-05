Burkina : Le gouvernement adopte un projet de loi pour sanctionner les appels et messages malveillants

Ouagadougou, 4 déc. 2025 (AIB) – Le gouvernement a adopté ce jeudi en conseil des ministres un projet de loi qui punit les appels téléphoniques répétés, les messages malveillants et les agressions sonores visant à troubler la tranquillité, la quiétude ou la santé des citoyens. Le texte concerne aussi les actes commis contre les numéros verts des services publics.

Selon le gouvernement, cette modification du Code pénal va renforcer la protection de la population en mettant en place un cadre légal plus strict contre ces comportements nuisibles.

Les autorités estiment que cette réforme permettra de mieux préserver la paix sociale et d’assurer un meilleur respect des services publics mis à la disposition des Burkinabè.

Agence d’ information du Burkina