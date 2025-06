Burkina-Forum-Recherche-Stratégie

Burkina : Le Général Barthélemy Simporé appelle à une meilleure valorisation des ressources stratégiques de l’Afrique

Ouagadougou, 25 juin 2025 (AIB)- Le Directeur général du Centre national d’études stratégiques (CNES), le Général Aimé Barthélemy Simporé, a déclaré mercredi, à l’ouverture du 3ᵉ Forum de la recherche scientifique, que les ressources naturelles de l’Afrique, bien que nombreuses, ne profitent qu’aux puissances prédatrices, plongeant les peuples du continent dans la guerre et la misère.

« Le Sahel, et plus globalement l’Afrique, sont réputés potentiellement riches en ressources naturelles, mais après plus de soixante ans d’indépendance, celles-ci n’ont servi qu’à enrichir les nations prédatrices, abandonnant nos peuples aux affres de la guerre et de la faim », a affirmé le général Aimé Barthélemy Simporé.

Le Directeur général du CNES s’exprimait mercredi matin à Ouagadougou, à l’ouverture du troisième Forum de la recherche stratégique, placé sous le thème : « L’Afrique et ses ressources stratégiques : enjeux, opportunités et défis de développement ».

Dans ce contexte de prédation des ressources, a-t-il ajouté, le thème du forum s’avère d’une grande pertinence, au regard des dynamiques stratégiques nationales, régionales et internationales.

L’ancien Premier ministre du Niger, Harouna Hassan Mayaki, dans sa communication inaugurale, a exhorté l’Afrique à reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques et à accélérer son industrialisation grâce à un « mimétisme intelligent » des succès enregistrés ailleurs.

La 3ᵉ édition du Forum de la recherche stratégique réunit, mercredi et jeudi, de nombreuses personnalités issues du monde de la recherche et des secteurs stratégiques de l’économie, a indiqué la directrice générale adjointe du CNES-BF, Dr Sampala Balima.

Selon Dr Balima, plusieurs axes seront abordés, notamment : « Cartographie et géopolitique des ressources stratégiques africaines », « Gouvernance des ressources stratégiques » et « Enjeux économiques et industriels ».

Agence d’information du Burkina

ATA/as