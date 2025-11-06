BURKINA-COMOE-NIANGOLOKO-DOUANE-VISITE

Burkina : le DG des Douanes encourage ses hommes à Niangoloko

Niangoloko, 6 nov. 2025 (AIB)-Le Directeur général des Douanes du Burkina Faso, Yves Kafando a effectué jeudi, une visite de prise de contact et d’encouragements au bureau principal des Douanes de 2ème catégorie de Niangoloko, a constaté l’AIB.

Cette visite avait pour but de prendre contact avec les agents sur place et toucher du doigt les réalités du terrain dans un contexte sécuritaire difficile.

Il a rencontré le personnel du bureau des Douanes de Niangoloko, puis les transitaires pour exprimer sa vision du travail selon les orientations des plus hautes autorités de l’Etat burkinabè.

Le chef du bureau des Douanes de Niangoloko Amidou Konaté s’est dit satisfait et comblé par cette visite du premier responsable de l’administration douanière du Burkina Faso. Elle lui a permis de découvrir les réalités du terrain et de prodiguer des conseils pour un meilleur rendement.

Pour lui, la présente visite vient galvaniser davantage les agents et va renforcer leur engagement pour une plus grande mobilisation des recettes.

