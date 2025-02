Burkina-CNJ-AES-Accompagnement-Dima

Burkina : Le CJ-AES sollicite l’accompagnement du Dima de Tenkodogo pour la bonne marche de sa structure

Ouagadougou, 26 fév. 2025 (AIB) – Une délégation du Conseil des jeunes de l’Alliance des Etats du Sahel (CJ-AES) / Section Burkina Faso, conduite par son président, Ismaël Sawadogo, a sollicité lundi à Tenkodogo, le soutien du roi de Zougrantenga, Naaba Guiguem-Pollé, pour la mise en œuvre des activités de la jeune structure, axée sur la recherche de la paix dans l’espace confédérale.

« Nous sommes venus présenter notre structure à sa Majesté et solliciter ses sages conseils, ses bénédictions et son accompagnement pour la bonne marche de notre association », a indiqué le président du Conseil des jeunes de l’Alliance des Etats du Sahel (CJ-AES) /Section Burkina Faso, Ismaël Sawadogo.

Selon M. Sawadogo, cette démarche s’inscrit essentiellement dans la recherche de la paix entre Burkinabè.

« Nous pensons que notre pays est dans un tournant décisif de son histoire et tout le monde doit apporter sa contribution pour sortir le pays de cette situation », a-t-il appelé.

De son avis, il a trouvé une oreille attentive auprès de sa Majesté.

Il nous a prodigué des conseils et cela nous donne encore plus de force pour continuer notre œuvre, a-t-il ajouté.

« Nous lui promettons de mettre en œuvre ses conseils avisés pour le bonheur de notre nation », a promis le président du CJ-AES.

Le porte-parole du Dima de Tenkodogo, a exprimé la joie de sa Majesté pour l’initiative du Conseil des jeunes de l’Alliance des Etats du Sahel (CJ-AES) /Burkina Faso.

Il a salué cette démarche qui vise à soutenir les présidents de l’AES et qui s’inscrit dans la recherche de la paix. De son avis, cela va permettre de réconcilier les jeunes, les familles, les femmes et les hommes.

« Nous sommes fiers que les jeunes se battent pour la paix. Nous soutenons tous les jeunes qui luttent jours et nuits pour que la paix revienne au Burkina Faso », a-t-il mentionné.

Cette visite du Conseil des jeunes de l’Alliance des Etats du Sahel (CJ-AES), section Burkina Faso est la première d’une série de visites auprès des autorités religieuses et coutumières du pays.

Agence d’information du Burkina

DNK/yos