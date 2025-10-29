Burkina : L’ancien président sud-africain Jacob Zuma est arrivé à Ouagadougou

Ouagadougou, 29 oct. 2025 (AIB) – L’ancien président de la République d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, a atterri cet après-midi à l’aéroport international de Ouagadougou.

M. Zuma séjourne à Ouagadougou dans le cadre des activités de la délégation des Afro-descendants qui se tiennent au Burkina Faso.

Pour rappel, Jacob Zuma a été président de la République d’Afrique du Sud du 9 mai 2009 au 14 février 2018.

Agence d’information du Burkina